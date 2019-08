Para el ganado a China se deberá hacer una declaración en el SISA-AFIP

La norma del Senasa busca asegurar pedidos de China

Quienes envíen ganado a faena para China tendrán que declarar en el Sistema de Información Simplificado Agrícola ( SISA) que el animal estuvo 90 días en un establecimiento productivo.

Así lo expresó Matías Nardello, director de Sanidad Animal del Senasa. Señaló esto luego de negar que la última resolución 1089 del organismo, sobre los criterios para la venta a China, impliquen una prohibición de que los animales puedan pasar por ferias o remates, como el Mercado de Liniers.

Según la norma, conocida ayer y que en realidad plasma lo acordado en el protocolo sanitario con China, el animal debe "permanecer en la explotación o establecimiento agropecuario de origen, un mínimo de noventa días previos a la faena".

Para el funcionario, la norma "no prohíbe en ningún momento que el ganado pase por un remate feria", como se interpretó erróneamente con algunas versiones que circularon.

"Se va a hacer a través de una declaración jurada en el SISA, donde van a tener que tildar una casilla que dice que declara bajo juramento que los animales estuvieron 90 días", apuntó.

Agregó que la pasada de los animales por los corrales no significa que no cumplan con esta medida, es decir, pueden ir a remates feria.

En tanto, no pueden ir a remates feria o van a quedar segregados aquellos animales que provengan de establecimientos que no cumplan algunos requisitos o cuyos DTE salgan no aptos para China. Podrán ir a corrales segregados y no a faena a China.

Entre otros puntos, la norma señala que los animales que se destinen a faena para exportación de carne a China deben provenir de establecimientos en los que no se haya registrado, entre otros, eventos de "casos de Lengua Azul, Enfermedad de Aujeszky, Tuberculosis, Paratuberculosis, Rabia, Carbunco Bacteridiano o Brucelosis (Brucella abortus) durante los doce meses previos a la remisión de bovinos con destino a faena".

El funcionario dijo que, por ejemplo, respecto de brucelosis una serología positiva no es un caso, sino que tiene que hacerse una investigación respecto de cuándo es positivo y hay 60 días para demostrar que no es un caso, con antecedentes.

En cuanto a tuberculosis se están haciendo controles en frigoríficos. En los animales que se detecta se obliga a los productores a realizar un muestro para ver si eso a campo corresponde con una sospecha.

En cuanto al transporte de los animales para China, la norma precisa que "durante el período de transporte al matadero y durante su permanencia en este el ganado vacuno en pie destinado a faena para exportación a China, no podrá entrar en contacto con ganado vacuno en pie que no cumpla con las condiciones previstas" en la resolución.

"El protocolo se viene cumpliendo hace rato, si bien se plasmó en una resolución para darle formalidad; venimos trabajando con los productores, consignatarios de hacienda, frigoríficos", dijo el funcionario.