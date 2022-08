Para los economistas del agro, faltaron precisiones en los anuncios de Sergio Massa para el sector

CÓRDOBA.- Una primera lectura de los lineamientos presentados por el ministro Sergio Massa para el campo plantea que faltan precisiones que, esperan, se den en los próximos días. También los especialistas señalan que los adelantos de exportaciones por US$5000 millones que, dijo, ya se negociaron, terminarán faltando en septiembre.

“Faltaron precisiones; particularmente en el plano fiscal, para cumplir con la meta fiscal del FMI necesitás ajuste en próximos meses. Por ejemplo, de cuánto es el ahorro por menos subsidios a las tarifas. ¿Alcanza?”, enfatiza Juan Manuel Garzón del Ieral de la Fundación Mediterránea.

También apunta que, del tipo de cambio, “no hubo nada concreto” y respecto de la referencia a los US$5000 millones de exportaciones de sectores varios en los próximos 60 días, indica que es, “lo que probablemente iba a ingresar de todos modos. No veo cuál sería el adelanto”.

Garzón ratificó en que no hubo detalles “respecto de si se insistirá en el mecanismo” que presentó la exministra Silvina Batakis para incentivar la venta de granos o sobre si habrá algún “reconocimiento adicional para el sector agropecuario que cierre un poco más la brecha entre el tipo de cambio que recibe y el valor real del dólar”.

La referencia del economista es al anuncio de hace 10 días, que no tuvo el efecto esperado, de que los productores de soja pudieran redolarizar hasta 30% de sus ventas al precio del dólar solidario mientras que el 70% podía quedar depositado en una cuenta dólar linked.

Para David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (Fada), faltaron los cómo. Por ejemplo, en el caso del cumplimiento de la meta del 2,5% de déficit fiscal comprometido con el FMI desde febrero: “Más allá de lo que ya se sabe, queda el resto para que sea consistente y creíble”. En lo monetario, destacó el compromiso de no seguir pidiéndole Adelantos Transitorios al Banco Central en lo que queda del año.

Lo que viene

Respecto de las exportaciones, planteó que los regímenes de promoción vienen “bien” pero “no generan un impacto rápido”.

“Lo único que cambiaría algo es que el Gobierno reconozca en el tipo de cambio oficial la devaluación del peso que ya se dio y suba ese tipo de cambio. No se anunció y no esperaba que lo hiciera porque el Gobierno no quiere tomar medidas en ese sentido, pero mientras más pasa el tiempo parece inevitable”.

A su entender, ese tipo de medidas podría llegar “unos días después de que haya credibilidad sobre las de corte fiscal y monetario para no generar un impacto inflacionario tan alto”. Planteó que el tipo de cambio de julio que fue, en promedio, de $128 debería estar $60 arriba si se le agrega la inflación “solo para volver al nivel de julio del 2020″.

A criterio de Jorge Ingaramo, economista, está “claro” que Massa tiene el “apoyo” de “exportadores y bancos para la reprogramación de la deuda y para que le traigan dólares” y de que irá por la “aceleración de las leyes de agroindustria que están paradas en el Congreso”. Para el economista, parece ir por “el camino correcto”.