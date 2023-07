“Para Pino se ve que son insuficientes”: el secretario de Agricultura le contestó al presidente de la Rural por su discurso

escuchar

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, le respondió al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, por su discurso el sábado pasado en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo. Sostuvo que la postura de la SRA no coincide con la mirada del sector primario. Además, apuntó que las medidas del Gobierno para paliar la sequía, el granizo y las heladas tardías “para Pino no fueron suficientes”.

Anteayer, el presidente de la SRA fue duro con el Gobierno de cara a las elecciones y habló de un “campo minado de problemas por estallar”. Sin embargo, en una entrevista radial, el secretario de Agricultura le respondió con que en el último año la inversión del Gobierno al sector superó los $40.000 millones.

En la radio El Destape, Bahillo dijo: “La postura de la SRA no coincide con la mirada del sector primario, pero eso no invalida que tenemos muy buen diálogo y que hablamos permanentemente con Pino. A veces no nos ponemos de acuerdo, a veces sí y otras intercambiamos opiniones”.

Y siguió: “Nosotros hemos generado durante el último año una inversión importante de asistencia a los productores agropecuarios afectados por la sequía en el marco de la ley de emergencia agropecuaria, en este caso por la sequía. En transferencia a las provincias, asistencia a cooperativas, asistencia a las economías regionales, porque la emergencia ha sido por sequía, heladas, granizos, ha habido muchas políticas y mucha inversión”.

Nicolás Pino durante el acto de apertura de la Exposición Rural de Palermo Fabián Malavolta - LA NACION

No obstante, agregó que no pueden reemplazar el ingreso de los productores. “Para Pino se ve que son insuficientes. Nadie puede negar el nivel de inversión que supera los $40.000 millones en este último año hacia este sector y nuestro objetivo está en que en sí la sequía es un flagelo para la gran mayoría de los productores. Generalmente, fue una situación triste y lamentable, que no es culpa del Gobierno y productores. Obviamente que no podemos reemplazar el ingreso, no nos corresponde y tampoco nos lo piden; no [podemos] reemplazar el ingreso que tienen los productores en condiciones normales sin sequía”, acotó.

Añadió que el Gobierno si puede: “Estar cerca con distintas asistencias y ayudas para que los productores sigan produciendo y trabajando porque hacen al movimiento económico para sostener una cuestión que para nosotros es importante que es el arraigo y el nivel de actividad económica en el interior del país”.

Consultado sobre si la frase que dijo Pino, de que el campo va a ser protagonista de una nueva argentina estaba enmarcado en la campaña electoral, explicó que cuando habla con el dirigente y con otros referentes de la Mesa de Enlace no se conversa de cuestiones electorales. “[Vienen a plantear] sobre cómo asistir, mejorar, desarrollar. Él lo dijo allí en un tono electoral o no, habría que analizar el contexto, la agenda que tenemos con la Mesa de Enlace tiene que ver estrictamente con las necesidades y desafíos que tiene el sector para seguir creciendo”, sintetizó.

