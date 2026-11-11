“Perspectivas favorables”: Cresud, el brazo agropecuario de IRSA, sembrará 324.000 hectáreas, un 3,3% más

La firma Cresud, el brazo agropecuario de IRSA, prevé sembrar esta campaña 2026/2027 una superficie de 324.000 hectáreas en la región que opera, un 3,3% más que en la campaña anterior. La empresa está presente en la Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Sostiene que, con buenas condiciones climáticas en el contexto de El Niño, se presentan condiciones productivas favorables.

Este dato se conoció en el marco del anuncio de resultados del primer trimestre del ejercicio 2027, donde la empresa también dio a conocer otros indicadores. “El resultado neto para el primer trimestre del ejercicio 2027 registró una ganancia de ARS26.331 millones comparado con una ganancia de ARS146.866 millones en igual trimestre de 2026. Este menor resultado se explica principalmente por la pérdida por cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión del negocio urbano (IRSA)”, indicó.

En tanto, según la compañía, el Ebitda ajustado del período alcanzó los $130.401 millones, un 66,4% superior a igual período de 2026. Detalló que el Ebitda ajustado de los segmentos que conforman el negocio agropecuario fue de $49.194 millones y el del negocio de propiedades urbanas e inversiones (a través de IRSA), $84.016 millones.

Según la compañía, la campaña 2027 en la región donde opera “se inicia con una mayor superficie sembrada y perspectivas productivas favorables, en un contexto de condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. Esperamos sembrar aproximadamente 324.000 hectáreas en la región, un 3,3% más que en la campaña 2026″.

En detalle, durante el primer trimestre del ejercicio 2027 el área bajo manejo de Cresud se ubicó en 713.985 hectáreas. De ese nivel, 287.554 ha son productivas y 426.431 hectáreas corresponden a reservas de tierras distribuidas en los cuatro países de la región.

“La campaña regional 2027 avanza con una mayor superficie sembrada y perspectivas productivas favorables, en un contexto de precios internacionales de los principales commodities que continúan en niveles moderados en términos históricos. Seguimos priorizando la eficiencia operativa, el control de costos y la maximización de los márgenes por hectárea”, precisó en el informe.

Luego agregó: “En la Argentina, los cultivos de invierno, principalmente trigo y cebada, presentan una evolución favorable, con buenas perspectivas de rendimiento y costos controlados. De cara a la campaña gruesa, las buenas reservas hídricas y las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño permiten anticipar un escenario favorable, especialmente para maíz y, en menor medida, soja”.

La empresa ve una perspectiva productiva favorable por El Niño Carlos Rudinei A Mattoso - Shutterstock

Cuando se observa el segmento de “producción agropecuaria”, se ve que este dio una pérdida de $3215 millones durante el primer trimestre del ejercicio 2027. Contrastó con una ganancia de $3097 millones al mismo período del ejercicio anterior.

“El resultado de la actividad Granos presentó una variación negativa de ARS644 millones, pasando de una pérdida de ARS119 millones durante el primer trimestre del ejercicio 2026 a una pérdida de ARS763 millones durante el mismo período del ejercicio 2027″, dijo.

La firma apuntó que eso fue, “principalmente como consecuencia de una disminución del resultado en Argentina, debido a las pérdidas por valuación a mercado de los contratos de futuros de la campaña 2026/2027 ante el aumento de los precios de los granos, principalmente soja, y al efecto de la inflación sobre el resultado productivo de la campaña 2025/2026″.

Agregó que la situación se vio “parcialmente compensada por una mejora del resultado en Brasil, impulsada por mayores resultados por ventas y tenencia, principalmente por mejores precios de soja, y por la recuperación del resultado productivo del algodón. Esta mejora fue parcialmente contrarrestada por pérdidas productivas en maíz y por la valuación de las operaciones de derivados”.

En tanto, la firma indicó que el resultado de la actividad ganadera pasó de una ganancia de $743 millones en el primer trimestre del ejercicio 2026 a una pérdida de ARS3840 millones en el mismo período del ejercicio 2027.

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Los precios de la hacienda, que se fueron retrasando respecto de la inflación, tuvieron parte de incidencia en este cambio. “Esta caída se explica, principalmente, por mayores pérdidas en la Argentina por el reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos biológicos, debido a la reexpresión por inflación del stock inicial, en un contexto en el que los precios de la hacienda evolucionaron por debajo de la inflación”, expresó.

Añadió: “Estos efectos fueron parcialmente compensados por una mejora del resultado en Brasil, impulsada por un incremento del 77% en las toneladas producidas”.