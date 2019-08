Piden reformas tributarias y mejorar el financiamiento para el campo

El presidente Macri asistió a la jornada de Coninagro Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Catalina Bontempo 27 de agosto de 2019 • 14:15

"Desde el cooperativismo y la economía solidaria estamos trabajando en nuevas alternativas financieras que posibiliten al sector agroindustrial tener otras herramientas financieras que ya existen en el mundo y que lamentablemente en nuestro país no están", sostuvo Carlos Iannizzoto, presidente de Coninagro.

Así lo dijo durante la jornada anual organizada por Coninagro llamada "El campo y la política IV", en la que el sector presentó un libro con una posible agenda para el campo 2020. El evento también propuso escuchar las propuestas de políticas económicas de los candidatos presidenciales.

Del acto participaron el presidente Mauricio Macri y los candidatos José Luis Espert (Frente Despertar), Roberto Lavagna (Consenso Federal) y Juan José Gómez Centurión (Frente Nos). También había sido invitado Alberto Fernández (Frente de Todos), pero finalmente no asistió.

Durante su discurso, el dirigente pidió que la política los escuche y desarrolle contenidos para el sector. Como puntos clave para trabajar, remarcó la unidad, el desarrollo y el federalismo.

"No hay más lugar en esta Argentina para las confrontaciones. Tenemos que buscar los muchos puntos que nos unen. Desde el sector privado con la Mesa de Enlace lo hemos demostrado con la presentación del documento con 14 puntos", indicó.

En relación al financiamiento, expuso sobre la necesidad de construir una Argentina bioindustrial para ser competitiva. "Necesitamos reformas tributarias y costos laborales accesibles que acaben con la informalidad y marginalidad", sostuvo Iannizzoto.

El dirigente resaltó el rol del cooperativismo en el esquema del desarrollo nacional y como potencial económico. "Desde Coninagro necesitamos la potencialidad de las economías regionales que han sido postergadas y abandonadas", dijo. Iannizzoto aprovechó la ocasión para reiterar la necesidad de crédito y políticas diferenciales por los ciclos agrícolas.

A su vez, apuntó nuevamente contra las retenciones y solicitó que se apoye el esquema asociativo para abordar el mercado nacional e internacional.

Respecto a la ausencia de Alberto Fernández, Iannizzoto dijo a LA NACION: "Nosotros le presentamos (a Alberto) las propuestas y hasta ayer había diálogo, pero lamentablemente se cortó e ignoramos cuál es el motivo por el cual no asistió, porque nos hubiera gustado escucharlo. No hay prejuicio respecto a él, pero no vino".