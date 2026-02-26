“Los números no cierran”: el sector pesquero le pidió al Gobierno sacar las retenciones y alertó sobre una parálisis

El sector pesquero advirtió al Gobierno que, sin la eliminación de las retenciones, la actividad puede volver a paralizarse, pese a haber generado más de US$2000 millones en divisas en 2025. Fue durante una reunión que mantuvieron los dirigentes con el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, a quien le señalaron que ese número fue el segundo registro en relevancia de la historia. Es la primera que el sector se reúne con el funcionario de Javier Milei.

Durante el encuentro, donde también estuvo el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, plantearon la crítica situación que atraviesa el sector y reclamaron la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX) como condición necesaria para evitar una nueva parálisis de la actividad, con el consecuente impacto sobre el empleo y las economías del litoral marítimo.

Los dirigentes manifestaron que a pesar de haber generado US$2010 millones en divisas en 2025 —el segundo registro histórico—, las cámaras empresarias alertaron que la combinación de costos en dólares, los precios internacionales a la baja y la presión impositiva hace insostenible la actividad. La eliminación de las retenciones es, para el sector, una necesidad imperiosa, según dijeron.

Por parte del sector privado participaron de la reunión la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), junto con otras entidades del sector.

Eduardo Boiero, presidente de Capeca, respaldó el ordenamiento macroeconómico que lleva adelante el Gobierno y destacó el esfuerzo propio del sector por ajustar su microeconomía. Pero fue preciso sobre los límites de ese esfuerzo: “Enfrentamos costos en dólares muy elevados y precios a la baja en los mercados internacionales. En ese contexto, los Derechos de Exportación —que oscilan entre el 5% y el 9% según el producto— nos colocan ante una imposibilidad real de competir con países que no aplican este impuesto”. Según mencionó fue un encuentro positivo y el Secretario mencionó que depende de la capacidad del Ministerio de Economía, donde confluyen tanto las problemáticas sectoriales como las múltiples demandas presupuestarias que debe afrontar el Estado para cubrir sus distintos compromisos de gasto.

Es la primera vez que el sector pesquero se reúne con el funcionario Gentileza

Boiero remarcó además el peso social del sector: la industria pesquera emplea aproximadamente 46.000 trabajadores en las comunidades costeras del país. “Una nueva paralización, como la que ya vivimos en 2025 con pérdidas que superaron los 200 millones de dólares en exportaciones de langostino, no es sólo un daño económico: es un daño social que afecta a miles de familias en cada ciudad del litoral marítimo”, advirtió.

Por su parte, Facundo Godoy, vicepresidente de Capip, puso números concretos al sacrificio que realizó la flota tangonera durante 2025: una parada que representó la mitad de la temporada de pesca y una caída del 50% en las capturas y exportaciones de langostino. “Ese costo económico fue irrecuperable. La quita de retenciones hubiera compensado, al menos en parte, lo que el sector resignó. No ocurrió, y eso profundiza la brecha entre lo que se les pide a los privados y lo que el Estado aporta en términos de competitividad”, señaló.

Las cámaras describieron además otros factores que presionan sobre la rentabilidad de la actividad: el atraso en el recupero del IVA —que genera problemas de liquidez y financia, en los hechos, al Estado—; los elevados costos de mantenimiento de las flotas en un contexto de insumos dolarizados; y el pago de los Derechos Únicos de Extracción (DUE). “Cada uno de estos factores sería difícil de absorber por separado. Juntos, forman un combo que coloca al sector en estado de crisis”, coincidieron los representantes empresarios.

En 2025 se exportaron los US$2000 millones, aunque se pescó solo la mitad del langostino entero Gentileza

“La pesca no pide un trato especial. Pide igualdad de condiciones frente a países competidores que no gravan sus exportaciones. Sin eso, los números no cierran y el riesgo de una nueva parálisis es real”, concluyeron.