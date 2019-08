Polémica en la zona de Pergamino por el mantenimiento de los caminos rurales

Para los productores de la zona, no hay recursos suficientes para el mantenimiento Crédito: Gentileza productores

Una polémica por los caminos rurales se abrió en una localidad del partido de Pergamino. Recientemente, la Comisión de Vecinos de Francisco Ayerza, en ese partido, informó que había renunciado la totalidad de los miembros de la Comisión del Consorcio Rural, encargada de los caminos. Lo hizo tras alertar que "al no contar con la maquinaria necesaria ni los recursos suficientes para el mantenimiento de los gastos es imposible dar solución al estado de los caminos".

A nivel nacional, el sistema vial se compone de 600.000 kilómetros de rutas de distinto tipo, de los cuales 400.000 son caminos rurales que no presentan un estado uniforme. En la provincia de Buenos Aires, donde más de 60% de ellos están en malas condiciones, lo que afecta a las economías locales y la extracción de la producción agropecuaria.

En Pergamino, al igual que en el resto de los partidos, desde hace varios años existen Comisiones de Consorcio Rural que se encargan de los trabajos de mantenimiento de caminos rurales. El gobierno municipal tiene 13 motoniveladoras y entrega a las comisiones de los distintos pueblos que componen al partido el 55% de lo recaudado por la tasa de red vial para que mantenga las máquinas y compre combustible.

La tarea de la comisión es organizar los caminos que tienen prioridad para ser arreglados. La máquina destinada a Ayerza está rota desde hace un par de meses y, según informaron desde el municipio, está siendo arreglada mientras otra motoniveladora está arreglando los caminos de ese pueblo.

"El dinero entregado solo alcanza para comprar 500 litros de combustible, lo que equivale a una sola semana de trabajo", dijo a LA NACION el expresidente de la Comisión del Consorcio Vial de Ayerza, Héctor Boldrini. Además, indicó que el municipio les entrega dinero recaudado un año antes, por lo que la inflación "se come" parte del poder adquisitivo.

"Nosotros ponemos la camioneta para buscar el gasoil y el aceite para la motoniveladora y si se rompe una goma tenemos que solucionarlo nosotros. Nuestro aporte es ad honorem", sostuvo Boldrini. Además, agregó: "Todos renunciamos a la comisión y yo no estoy dispuesto a integrarlo nunca más. Estoy esperando que aparezca alguien y que se haga cargo de la cuenta corriente del banco", indicó.

Según los productores, el dinero que se entrega alcanza solo para comprar combustible para una semana de trabajo Crédito: Gentileza productores

Si bien Boldrini explicó que no se estaba perdiendo producción por el estado de los caminos, "porque si no podés sacar se hace un bolsón y se espera a que el camino se seque", consideró problemático no obtener la respuesta que esperan por parte del municipio.

La respuesta del municipio

En este contexto, el secretario de Asuntos Rurales de Pergamino, Aníbal Figueiras, negó que tales inconvenientes existieran. "Nunca dejamos parada la máquina de Ayerza por falta de recursos. El hombre está tratando de tirar leña al fuego", indicó Figueiras. En este sentido, dijo que el expresidente de la comisión no comulga con el color político del municipio liderado por Javier Martínez, de Juntos por el Cambio.

El funcionario contó que hay otra máquina trabajando en el pueblo de Ayerza en reemplazo a la que se está arreglando en un taller hace aproximadamente 45 días.

"Cada vez que se rompe una máquina la hemos arreglado con recursos de la Municipalidad; ya estamos hablando con otro grupo de vecinos para armar un consorcio nuevo ", indicó Figueiras. Además, dijo que no se trató de una renuncia masiva ni formal. "Cuando les pedí el libro de actas para ver la renuncia masiva no encontré ningún acta que dijera eso. El presidente del consorcio no está de acuerdo con nosotros y aprovechó el momento justo. Nosotros hablamos con otros miembros del consorcio y lo vamos a reactivar como ha pasado en otras oportunidades con otros consorcios", aseguró Figueiras.