Por el clima húmedo, el trigo subió en EE.UU. y arrastró al maíz y a la soja

En Chicago aumentó 3,33%, y en Kansas, 2,91%; el USDA relevó el retraso de la siembra de cultivos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2019

En materia de precios, lo más importante fue para el trigo, que cerró con una suba del 3,33% en Chicago, tras pasar de 187,30 a 190,98 dólares por tonelada, y del 2,91% en Kansas, de 173,80 a 178,85 dólares. Las razones estuvieron en el clima húmedo sobre las grandes planicies, sobre todo sobre Kansas y, más al sur, sobre Texas, donde están en riesgo la calidad de los cultivos y las primeras tareas de cosecha de las variedades de invierno.

Además, los pronósticos hablan de una tormenta tropical que ingresará desde la zona del Golfo de México y que podría afectar áreas de Texas. También aportó a la tónica alcista el ajuste hecho por la consultora SovEcon sobre su perspectiva de la cosecha rusa de trigo, de 83,4 a 82,6 millones de toneladas.

Respecto de las cotizaciones en la Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario informó que el valor del cereal para exportación, con descarga inmediata y con entrega a fines junio, "estuvo en torno a los US$ 190/t, e incluso se registró un considerable volumen de operaciones por encima de este precio". Con respecto a la posición julio 2019 se dio un valor abierto de US$ 185/t, superior en US$ 5/t al de la rueda anterior".

En tanto, en Chicago, el maíz, que había comenzado la rueda en alza, terminó con una baja del 0,64%, al pasar de 168,10 a 167,02 dólares por tonelada. Entre las razones de la tónica bajista se destacó la posibilidad de que luego de tres días con mejores condiciones climáticas en las zonas productoras, la siembra haya podido avanzar más allá de lo previsto el viernes. En menor medida, también pesó sobre el mercado el enfrentamiento comercial entre EE.UU. y México, a partir de los dichos de Trump y de la imposición de aranceles del 5% a todos los productos importados desde México desde el 10 del actual.

Sobre el mercado físico de la plaza local del maíz, la BCR indicó que para el contrato del cereal con entrega hasta el 10 de este mes el valor abierto se situó en los $ 7000/t, el mismo precio que el lunes pasado. "En cuanto al segmento de contratos diferidos, el valor abierto para julio de este año fue de US$ 145/t y por agosto se ofreció US$ 146/t. Para el mes de septiembre, el precio se situó en los US$ 147/t mientras que para octubre fue de US$ 148/t", informó la BCR.

Por otra parte, en Chicago, la soja terminó la rueda con subas próximas a los 50 centavos, tras pasar de 322,52 a 322,98 dólares por tonelada, y luego de negociarse durante la jornada con alzas superiores a los tres dólares. El recorte de la mejora estuvo relacionado con el movimiento del maíz. Los operadores creen que el clima mayormente seco del fin de semana podría haber alentado un mejor avance de la siembra.

En cuando al mercado local, la BCR indicó que "el valor ofrecido abiertamente por la oleaginosa con entrega inmediata y contractual se situó en $ 10.400/t condición fábrica, manteniéndose sin alteraciones con respecto al valor del lunes de la semana anterior". No obstante, no se descartaron mejoras por lotes específicos.

Retraso en la siembra

Pese a la mejora de los pronósticos, en Estados Unidos las lluvias están complicando la siembra de maíz y soja con significativos retrasos respecto de la campaña pasada. Ayer el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, en sus siglas en inglés) informó que hasta ayer "el avance de la siembra de maíz de la campaña 2019/2020 se dio sobre el 67% del área prevista, por debajo del 96% vigente un año atrás y del 71% previsto por el mercado", informó la corredora Granar.

"El organismo indicó que la implantación de soja progresó sobre el 39% de la superficie, por debajo del 86% de igual fecha de 2018 y del 42% calculado por los operadores. La proporción de trigos de invierno en estado bueno/excelente fue elevada del 61 al 64%", añadió el trabajo. Este es el motivo principal de la recuperación de las cotizaciones en las últimas jornadas.