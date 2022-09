Por el dólar soja, explotó el movimiento comercial del campo

El ingreso de camiones con soja a las terminales portuarias subió en más de un 80% y se incrementaron en igual porcentaje las toneladas documentadas para exportación, según información de la Aduana, en la primera semana de vigencia del dólar con un tipo de cambio a $200.

De acuerdo a un análisis de las operaciones de exportación de soja en la Aduana de San Lorenzo, que abarca el polo agroexportador del sur de Santa Fe, mientras en la semana previa a la medida ingresaron a la región 4860 camiones, la semana pasada lo hicieron 8873, un aumento de más del 80%.

“En el mismo sentido, en lo que respecta a las solicitudes de exportación, el volumen se duplicó, pasando de 140 a 290″, dijo el organismo.

Según precisó, además las cantidades documentadas, en toneladas, se incrementaron en casi un 80%, pasando de 715.467,23 toneladas a 1.269.551,45 toneladas.

Cientos de camiones para llegar a los puertos con soja

“Se registró un aumento del 30% en las solicitudes de habilitación de personal en horario extraordinario”, agregó.

Además, informó que en relación con las nominaciones de buque para operar en los diferentes muelles de la jurisdicción “se prevé un aumento significativo de más del 50%”.

Según informó el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, la semana pasada los productores vendieron 4,6 millones de toneladas de soja, mientras los exportadores ingresaron divisas por US$2000 millones.

Esta tarde, circularon versiones de una posible extensión del dólar soja que vence el 30 del actual. Sin embargo, Bahillo lo negó en su cuenta de Twitter: “Tal como dijimos desde el primer día, el régimen cambiario adoptado este mes es transitorio y no se prorrogará. No alimentemos fake news que no aportan nada al trabajo que venimos realizando para el crecimiento de la economía y de los sectores productivos”, dijo.

Reclamo

En una carta al ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, la Federación de Acopiadores de Granos pidió “prorrogar, de manera inmediata, el estímulo a las ventas de soja con destino a la exportación hasta el 31 de octubre de 2022″.

“De esta manera, la oferta se podrá encauzar en volúmenes mejor distribuidos en el tiempo y así lograr que los vendedores reciban el precio de un mercado más representativo”, explicaron en la misiva, aunque aclararon que “toda medida de intervención genera alteraciones en el proceso de descubrimiento de precios”.

“No es sencillo decretar incentivos a mitad de campaña sin que se produzcan efectos distorsivos entre productos y sectores. Se ha producido un comportamiento asimétrico entre los precios internacionales y domésticos que afecta la situación del mercado interno”, remarcaron en la Federación de Acopiadores.

En este contexto, los acopiadores argumentaron que, “si bien la capacidad teórica de pagos en el mercado FAS de la exportación e industria es -por definición- un ejercicio teórico, no hay dudas que existen rangos explicables de alteración”.

“Hoy dichos rangos se han perforado marcando un precio a los productores de US$30 y US$40 por tonelada, inferior al de paridad. Además, no podemos dejar de señalar la abrupta caída del precio interno a partir de la instrumentación del tipo de cambio diferenciado”, indicaron.