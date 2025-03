Por el FMI: la necesidad insoslayable que llevó al Gobierno a anunciar y bajar en un par de horas una medida por la carne

La medida del Gobierno duró apenas unas horas: de levantar las restricciones para el ingreso de carne con hueso y material genético a la Patagonia, libre de aftosa sin vacunación, desde el resto del país que vacuna contra la enfermedad, a suspender todo por 90 días. La postergación de la resolución 180 del Senasa, que buscaba desacelerar el precio del producto en la región patagónica, está vinculada a “cuestiones políticas”, según señalaron distintas fuentes a LA NACION. Influyó la necesidad del Gobierno de asegurarse los votos de los legisladores de la Patagonia para la ratificación del DNU que habilita el acuerdo con el FMI.

Tras conocerse la medida, los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén ejercieron una fuerte presión en el Gobierno para que diera marcha atrás con la disposición. También hubo rechazo de Santa Cruz. Según pudo confirmar LA NACION de distintas fuentes, el compromiso oficial con cada uno de los gobernadores fue dar marcha atrás con la medida. Además, considerando que está en puerta el acuerdo con el FMI, el Gobierno no quería perder respaldo en el Congreso. De acuerdo con una fuente al tanto de la situación, con esa medida perdían todos los votos patagónicos.

Un cargamento de carne decomisada en la localidad de Río Colorado, en Río Negro, tiempo atrás, donde se controla la carne que ingresa a la Patagonia

La decisión de revocar después de 23 años las restricciones para el ingreso de carne con hueso y material genético a la Patagonia generó un fuerte malestar en las provincias, así como en las entidades del sector. Durante la mañana y tras un llamado del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con el ministro de Economía, Luis Caputo, se instó a crear una mesa de trabajo para abordar la medida.

De esta forma, y tras los intercambios con los jefes provinciales, se estableció el compromiso para que los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén conformen una mesa de trabajo junto con las autoridades del Senasa para implementar la medida. En ese sentido, se conoció que serán convocadas las entidades de la Mesa de Enlace. Aún no se ha definido una fecha, pero según ratificaron las fuentes al tanto, la convocatoria se realizará en los próximos días. Otras fuentes señalaron que se trata de “un tema netamente político”, dados los valores de la carne en la Patagonia y en Buenos Aires. La medida también habilitaba el ingreso de carne con hueso del exterior a la región patagónica.

Rolando Figueroa, gobernador de la provincia de Neuquén

En las redes, Figueroa indicó: “Tenemos que eliminar injusticias en la Patagonia, bajar el precio de la carne y proteger a nuestros productores. Vamos a mirar con atención la distribución de la rentabilidad dentro de la cadena de valor, para que en ese camino no se castigue al productor reconociéndole lo que vale, y eliminando los privilegios de algunos vivos, que perjudican con los precios de venta a la gente”.

Además, sostuvo que en diálogo con el ministro Caputo y el director de ARCA, Juan Pazo, acordaron la suspensión por 90 días de las medidas adoptadas a través del Senasa para el ingreso de carne con hueso desde las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia las regiones del país donde no se aplica dicha vacunación. “Durante este periodo, estableceremos una mesa de trabajo con los gobernadores de la Patagonia bajo tres preceptos fundamentales: trabajar junto a los productores para potenciar las economías regionales, establecer normas específicas que salvaguarden la sanidad y el estatus sanitario, y lograr coherencia en el establecimiento de precios para que los consumidores no sean los principales perjudicados. Nuestro objetivo es reducir los precios de la carne, pero para lograrlo, no podemos comprometer el estatus sanitario que hemos alcanzado en nuestra región y debemos proteger a los productores que reciben muy poco, a pesar de haber cuidado durante 20 años dicho estatus”, expresó.

Belkis Martínez Por