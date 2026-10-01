Por los embarques de maíz: en septiembre creció un 17% la liquidación de divisas por exportaciones de granos y oleaginosas

En septiembre pasado, la agroexportación registró un ingreso de divisas por US$3228 millones, una suba del 17% respecto de agosto último, según informó hoy la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). “Septiembre de 2026 es el tercero más alto de la serie de 25 años”, destacaron en Ciara-CEC.

En este contexto, la entidad indicó que en estos nueve meses de 2026 hay un acumulado total de US$22.275 millones que, comparado a igual periodo del año 2025, significó un ingreso inferior del 22%.

En esa línea, remarcaron que el mes pasado se caracterizó por “un flujo sostenido de embarques de maíz derivado de la intensificación de ventas de los productores a la exportación”.

En esta oportunidad no realizaron la comparación con el mismo periodo de 2025 dado que en ese momento el gobierno nacional implementó el Decreto 682/25, suspendiendo la aplicación de Derechos de Exportación (DEX) por un plazo reducido de tiempo Césaro De Luca/EFE - EFE

La campaña de maíz 2025/26 fue récord con 64 millones de toneladas y, aunque hubo atrasos en la cosecha por las lluvias de invierno, hasta la semana pasada continuba la trilla en algunas regiones de la región pampeana.

En tanto que según las primeras estimaciones presentadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la campaña agrícola 2026/27 podría llevar nuevamente a la Argentina a niveles récord de producción, con una cosecha proyectada en 157,9 millones de toneladas, mientras que las exportaciones del sector alcanzarían los US$41.497 millones.

Dijeron que la proyección de 157,9 millones de toneladas estará sostenida principalmente por los cultivos de verano. Según sus estimaciones, la soja ocuparía 17 millones de hectáreas y alcanzaría una producción de 53,6 millones de toneladas, con un crecimiento del 7% interanual. El maíz, en tanto, cubriría 8,4 millones de hectáreas y aportaría 66 millones de toneladas, un aumento del 3,1%. El girasol mantendría una producción de 7 millones de toneladas sobre 3,1 millones de hectáreas, mientras que el sorgo llegaría a 2,85 millones de toneladas, con una suba del 1,8%.