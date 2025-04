Por primera vez fuera de Gran Bretaña: la Argentina fue sede de un curso internacional de jurados de una raza ovina

Con el respaldo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación Argentina de Criadores Hampshire Down celebró entre el 11 y el 14 de abril pasado un encuentro sin precedente en el predio de Palermo. Se trató del Curso Internacional de Jurados Hampshire Down, que por primera vez se realizó fuera de Gran Bretaña y reunió a referentes de la raza de distintas partes del mundo. Además de capacitar a criadores locales, el evento sirvió como plataforma de lanzamiento para el Congreso Mundial Hampshire Down 2026, que se realizará en paralelo con la tradicional Exposición Rural.

Carlos Laborde, presidente de la entidad, expresó su satisfacción por el trabajo realizado: “Estoy orgulloso del equipo que hemos conformado. Este curso es resultado del esfuerzo de muchas charlas y reuniones internacionales. Haber logrado traer este evento por primera vez fuera de Europa a Argentina y hacerlo en un ámbito histórico como la Sociedad Rural de Palermo, es realmente un honor”.

Laborde agradeció especialmente el apoyo institucional de la SRA y de su presidente, Nicolás Pino, y anticipó que ya comenzaron a trabajar en la organización del Congreso Mundial de 2026: “Es un desafío enorme, pero también una gran oportunidad para posicionar a nuestra raza a nivel internacional”.

Kevin Patrick Mc Carthy, jurado internacional de la raza

Por su parte, Juan Portela, secretario de la asociación, destacó la profesionalización del encuentro: “Este curso internacional demuestra el compromiso de la asociación con la formación continua. Aquí se encontraron criadores con décadas de experiencia junto a nuevos entusiastas de la raza, generando un intercambio enriquecedor”. Portela también subrayó la importancia de consolidar la comercialización de carne Hampshire en carnicerías y supermercados.

Matías Márquez, vicepresidente de la entidad, celebró la convocatoria: “La participación superó todas las expectativas, con más de 80 asistentes durante los cuatro días. Trabajamos para lograr un equilibrio entre genética y manejo, apuntando siempre a la excelencia de nuestros animales”.

El evento contó con la presencia de destacados jurados internacionales. Adrian Rundle, británico con amplia trayectoria, elogió el nivel local: “He visto animales excepcionales aquí, comparables a los mejores que tenemos en Inglaterra. Esto refleja el enorme progreso genético logrado en Sudamérica”. Rundle remarcó la funcionalidad y eficiencia del Hampshire Down como atributos clave para la producción sustentable.

De Irlanda, Kevin Patrick Mc Carthy, con más de 40 años en producción ovina, valoró la genética argentina: “En Reino Unido, los precios más altos se pagan por corderos Hampshire. Aquí hay un gran potencial, y comenzar por las carnicerías puede ser una vía efectiva para educar al consumidor”. Sobre su experiencia como jurado, precisó: “Busco equilibrio, funcionalidad y carne de calidad. El animal debe destacarse visualmente y también producir carne que la gente quiera volver a comer”.

Uno de los momentos más valorados del curso fue la charla técnica de Carlos Ojea Rullán, jurado internacional y asesor genético con 43 años de experiencia, quien comparó al Hampshire con el Angus: “Es indiscutible, el Hampshire es el Angus de las ovejas por calidad y marmoleado”. En su exposición, remarcó que la genética debe orientarse hacia “campeones de la producción, no campeones de una foto”.

Ojea Rullán señaló que solo un 30% del rendimiento animal depende de la genética y el 70% restante del entorno: “Es clave mejorar la funcionalidad estructural y trabajar con tribus genéticas consistentes para lograr animales superiores generación tras generación”. Además, destacó que “la genética es la herramienta fundamental para enfrentar los desafíos futuros como el cambio climático, la reducción de tierras productivas y la escasez de mano de obra rural”.

Desde Brasil, el veterinario Samuel Carnesella expuso sobre técnicas morfo-métricas aplicadas en su país para estandarizar la selección. “Un Hampshire debe ser voluminoso, de tamaño medio, con buena cobertura cárnica y adaptabilidad. Las mediciones permiten decisiones objetivas y orientan la mejora continua”, explicó. También defendió el cruzamiento con razas laneras para dinamizar el consumo interno.

El carácter internacional del evento se fortaleció con la participación de representantes de Colombia, Uruguay y Paraguay. César Delgado, presidente de la Asociación Colombiana de Criadores, destacó la reciente importación de genética argentina: “La Argentina es un referente ovino; llevar esos ejemplares a Colombia es un gran avance”. En tanto, Felipe Bonilla, criador uruguayo, destacó el crecimiento de la raza en su país, y Carlos Vera, productor paraguayo, subrayó la rusticidad y adaptabilidad del Hampshire a los desafíos climáticos regionales.

Entre los participantes nacionales también hubo espacio para la renovación generacional. Agustín Foresi, criador debutante, valoró la formación: “Vine a aprender qué buscar en mis animales. Este curso me dio herramientas esenciales para iniciar mi proyecto familiar”. En tanto, Agustín Rasino, productor de Córdoba, compartió su recorrido de más de una década: “La oveja es selectiva y el manejo es clave. Esta experiencia nos enriquece a todos”.

La mirada de la experiencia la aportó Edgardo Cardoso, criador santafesino con más de 60 años en la actividad: “Algunos me dicen ‘¿qué te van a venir a enseñar?‘, pero uno siempre aprende. Lo importante es comparar, ver qué hacen otros, y seguir mejorando”.

Participantes del Curso Internacional de Jurados Hampshire Down

La participación de escuelas agrotécnicas también tuvo su espacio. María Elena Gauna, directora de la Escuela Agropecuaria de General Cabrera, destacó: “La formación técnica de nuestros jóvenes es vital. Eventos como este aseguran la continuidad generacional en la producción agropecuaria”.

