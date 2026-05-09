Formación en agroindustria: un Instituto lanza una certificación avanzada

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) presentó su nueva Certificación Avanzada en Agroindustria, una propuesta académica orientada a la formación de profesionales para desempeñarse en un sector caracterizado por la creciente complejidad en el uso de datos, la logística y la toma de decisiones.

Según informó la institución, el programa se lanza en un contexto en el que la agroindustria incorpora de manera intensiva tecnologías digitales, lo que plantea nuevos desafíos vinculados a la gestión de grandes volúmenes de información y su traducción en decisiones estratégicas. En este marco, la certificación propone un enfoque sistémico que integra personas, procesos y flujos de información.

La iniciativa se estructura en dos tramos. El primero, denominado “Agroindustria: Bases para la Innovación Tecnológica”, está orientado a la construcción de una visión integral del sector, incluyendo el análisis de macroprocesos, actores y la arquitectura de datos. El segundo tramo, “Innovación Agroindustrial y Liderazgo Competitivo”, se enfoca en la aplicación práctica mediante la simulación de escenarios y el desarrollo de capacidades para diagnosticar y gestionar sistemas complejos.

Según remarcaron, el objetivo es formar perfiles capaces de analizar y gestionar sistemas agroindustriales

De acuerdo con la descripción del programa, el objetivo es formar perfiles capaces de analizar y gestionar sistemas agroindustriales, integrando criterios estratégicos que articulen tecnología, procesos y recursos humanos. Entre las competencias que se buscan desarrollar se incluyen la comprensión de la agroindustria como un sistema de procesos interconectados, la evaluación de información en función de su impacto en la toma de decisiones y la incorporación de herramientas digitales desde una perspectiva integral.

La certificación está dirigida a profesionales vinculados al sector agroindustrial, tanto en roles técnicos como de gestión o estratégicos, que busquen fortalecer sus capacidades de análisis y liderazgo en entornos dinámicos.

En cuanto a la modalidad, el programa se desarrollará bajo un formato blended, que combina instancias virtuales y presenciales, con foco en la aplicación práctica a partir de casos reales, herramientas de gestión y resolución de problemáticas complejas.

El cuerpo docente está integrado por especialistas con trayectoria en el ámbito agroindustrial y académico

El cuerpo docente está integrado por especialistas con trayectoria en el ámbito agroindustrial y académico. Entre ellos se encuentran Ricardo Negri, ingeniero en Producción Agropecuaria y exsecretario de Agricultura; Evangelina G. Dulce, magíster en agronegocios y consultora para organismos internacionales; y Juan A. Cardini, con experiencia en consultoría y dirección ejecutiva.

El ITBA, fundado en 1959, es una universidad argentina especializada en ingeniería, tecnología y negocios, con una oferta académica que incluye carreras de grado y posgrado, así como programas de formación ejecutiva orientados al sector productivo.