Por temor. Se dispara el registro de exportaciones de trigo y maíz 20/21

Para muestra basta un botón. Luego de que el Gobierno suspendiera temporariamente hasta marzo la exportación de maiz a finales de diciembre pasado, el temor del sector que el trigo corra la misma suerte que su antecesor hizo que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) del cereal pegaran un salto importante.

En lo que va de enero, los números son contundentes y hablan por si solos. El registro de exportación del trigo puntualmente al 31 de diciembre pasado, acumulaba 5,78 millones de toneladas, mientras que después de la primera semana de enero "esta cifra asciende a 8,09 millones de toneladas", informó Eugenio Irazuegui, de la corredora Zeni y explicó que "el ritmo de DJVE se aceleró ante la posibilidad de nuevas medidas que puedan afectar la exportación".

En este sentido, Ariel Tejera, responsable del Departamento de Análisis de Mercados de la corredora Grassi SA., señaló que la decisión de la suspensión temporal del registro de DJVE de maíz con embarque enero y febrero, no solo el trigo produjo un salto, también el maíz de la campaña 20/21, donde las DJVE del cereal acumulaban hasta ayer cerca 12,8 millones de toneladas.

"Se destacó un marcado aumento en los volúmenes declarados de trigo y maíz 2020/21; considerando los días transcurridos en este año, se registraron cerca de 2,3 millones de toneladas de trigo y 3,9 millones de toneladas de maíz nuevo", añadió el especialista.

El cuadro muestra el incremento de las DJVE que tuvo el trigo y el maíz 20/21, luego del cepo a las exportaciones del maíz hasta marzo próximo

Para Tejera, estos números adquieren relevancia al tomarlos en perspectiva y compararlos con los registros de los últimos dos meses del 2020. "En ese periodo, las nuevas DJVE registradas promediaron por semana 0,16 millones de toneladas para trigo y 0,2 millones de toneladas para maíz 2020/21", indicó.

La opinión de la industria harinera

Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) no cree que el Gobierno busque que el trigo siga los pasos del maíz. "Es una cadena muy madura, que puede abordar los temas intracadenas. Espero que no sea necesario llegar a lo que sucedió con el maíz y que dentro de la cadena se puedan resolver los momentos de tensión", dijo a LA NACION.

En cuanto a si este tipo de medidas intervencionistas del Estado benefician el mercado interno, el dirigente señaló: "No importa si sirven o no, este tipo de medidas de un Estado interviniendo no nos gusta. Pero ya existe una intervención del Gobierno cuando en la cadena de valor hay sectores que tienen precios máximos y son muy complejos para su desenvolvimiento", sostuvo.

En este contexto, Cifarelli dijo que su cadena lo padece, desde hace tiempo, cuando pagan el trigo a lo que corresponde. "Al precio que podamos conseguirlo, pero tenemos un precio máximo para la harina", señaló.

"Tenemos Precios Máximos sobre la harina desde el 6 de marzo pasado cuando el trigo estaba a $13.200 la tonelada pesos. Hoy el trigo vale $20.000 la tonelada y seguimos con el precio máximo. Es inviable", puntualizó.

"De alguna manera el Estado ya intervino cuando fijó esos precios máximos en uno de los eslabones. No intervino ahora cuando prohíbe las exportaciones. La intervención del Estado en cualquiera de sus decisiones no ayuda", añadió.

Por último, advirtió que estos últimos días el abastecimiento no fue el ideal, pero que calcula que "es algo temporario por las Fiestas de Fin de Año y por el paro agropecuario de la Mesa de Enlace".

