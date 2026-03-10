Proponen eliminar las retenciones y bajar la presión impositiva para incorporar más tecnología en los cultivos

SAN NICOLÁS.- Con un balance en general positivo de la campaña agrícola, las entidades que agrupan a las cadenas de los cuatro cultivos principales del país -soja, maíz, trigo y girasol- plantearon la necesidad de avanzar en “condiciones que fortalezcan la competitividad y promuevan la inversión”.

En Expoagro, los presidentes de Acsoja, Maizar, Argentrigo y Asagir expresaron que “la eliminación de los derechos de exportación constituye una condición necesaria para incorporar mayor tecnología a los cultivos y, en consecuencia, aumentar la producción”.

Además, pidieron que la disminución de la presión impositiva se extienda a las provincias y a los municipios, y destacaron que “resulta fundamental contar con un tipo de cambio libre y competitivo que brinde previsibilidad al desarrollo exportador”. Aclararon que valoraban la reducción de la brecha cambiaria y que la mención al tipo de cambio no representaba un reclamo de devaluación.

Un punto que valoraron las entidades fue la reciente firma y aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea ya que este tipo de tratados son fundamentales “para mejorar la inserción internacional de la agroindustria argentina”, según dijeron. Sobre este punto, enfatizaron la necesidad de aumentar las agregadurías agrícolas argentinas en el exterior. “Hay otros países con menos volumen de exportaciones que tienen más presencia diplomática comercial en el exterior”, dijo Juan Martín Salas, presidente de la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) y consideró que una mayor número de representaciones diplomáticas agrícolas no debería hacerse con un aumento del gasto público.

Girasol

En materia de infraestructura, el presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Rodolfo Rossi, valoró que algunos gobiernos provinciales, como el de Santa Fe, haya comenzado a invertir en la reparación de rutas tras los recortes del gobierno nacional. No obstante, destacó como positiva la licitación por el dragado y balizamiento de la hidrovía del Paraná, la concesión por distintos tramos de la red vial nacional y del llamado a privatización de parte del Belgrano Cargas y otras líneas férreas que llevó adelante la Nación. Las entidades por cadena, además, dijeron que el mantenimiento y desarrollo de rutas nacionales, provinciales y caminos rurales son “fundamentales para mejorar la conectividad y reducir costos logísticos”.

Por otra parte, Rossi, al ser consultado por la prensa especializada, destacó la necesidad de contar con un nuevo marco normativo para el reconocimiento intelectual en semillas. Recordó que hace varios años Acsoja elaboró una propuesta sobre el tema junto con otras entidades porque el país “tiene un atraso en el desarrollo genético y profesionales que se van a otros lugares”. Para el presidente de Acosoja, antes que adherir a Upov 91 (convención internacional para las semillas), como surge del acuerdo con los Estados Unidos, se debería concretar un nuevo marco normativo. “Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y hacer un esfuerzo [para cuidar la protección intelectual]”, enfatizó. Según Rossi, aunque en la Argentina hay atrasos en la tecnología de semillas, “la pérdida de genética no es tanta como se menciona ya que la mejora de los rendimientos tiene que ver con la fertilización y la tecnología de manejo”, entre otros puntos. En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei dijo en su discurso que el rinde promedio de la soja triplicaba a la Argentina por el uso de variedades de semillas no utilizadas en el país.

Sobre el impacto de la guerra en el Medio Oriente, los directivos de las cuatro cadenas coincidieron en que no se podía hablar de “beneficios” para la Argentina por la suba de los precios internacionales de los granos porque también había incrementos de insumos, como los fertilizantes. Más allá de esa observación, para el presidente de la Asociación de Maíz y Sorgo (Maizar), Federico Zerboni, la situación debería servir para resolver cuestiones pendientes como un mayor uso de biocombustibles en la nafta y el diésel. Frente a la suba del precio del petróleo, “el Gobierno, por ejemplo, podría aumentar tres puntos porcentuales el corte del etanol y el biodiésel sin la necesidad de elaborar una nueva ley”, aunque consideró necesario el cambio de la norma vigente.

A su vez, Gonzalo Agusto, presidente de Argentrigo, advirtió que si se prolonga el conflicto, la economía global podría verse afectada. “La FED (Reserva Federal de Estados Unidos) podría postergar la baja de tasas de interés, lo que afectaría el precio de las commodities”, destacó.

En la situación particular de los cultivos, Salas explicó que el girasol terminó una “gran campaña” con nuevos productores y empresas procesadoras. En maíz, Zerboni destacó que habrá una cosecha de 60 millones de toneladas que podría llegar a 62 millones y Agusto destacó que la campaña de trigo 2025/26, de 27,8 millones de toneladas, dejará ingresos al país por más de US$4000 millones.