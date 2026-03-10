Mensaje: Kicillof le metió presión al Gobierno por las retenciones y expresó que el libre mercado “pasó de moda en el mundo”

Tras participar de la cena de expositores de Expoagro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió sobre los desafíos que enfrenta el sector agropecuario, la señal que esperan los productores por la baja de retenciones, cuestionó los acuerdos comerciales impulsados por el gobierno nacional y lamentó la paralización de obras estratégicas para la producción, como el dragado de la Cuenca del Salado.

En relación con la baja de retenciones, el gobernador dijo que el tema genera expectativas dentro del sector agropecuario, aunque aclaró que se trata de una definición que corresponde al gobierno nacional. “Estamos a la espera porque es una situación muy estrafalaria a nivel mundial, en el marco de que los precios internacionales, al compás de los conflictos bélicos y de lo que es la geopolítica, se van moviendo. Así que estamos a la espera. No es algo que tenga que ver inmediatamente con el gobierno provincial. Nosotros trabajamos con instrumentos desde los ministerios y, por supuesto, con la cuestión del Banco Provincia, que es el que mayor despliegue territorial tiene", dijo.

El mandatario bonaerense destacó el peso productivo de la provincia dentro del país y aseguró que Buenos Aires “es líder en los cinco cultivos más importantes”, algo que atribuyó a políticas de apoyo al sector desde la gestión provincial. En ese sentido, subrayó el rol del financiamiento a través del Banco Provincia, que según detalló otorgó más de $3 billones en créditos a más de 10.000 empresas, y enumeró acciones vinculadas a sanidad animal, seguridad rural, caminos rurales y fortalecimiento de escuelas en el interior.

Cuestionó la paralización hace un tiempo del dragado del río en la Cuenca del Salado, una obra hidráulica central para mejorar el drenaje en una de las zonas productivas más importantes del país. Según el gobernador, su administración fue la que más avanzó en ese proyecto, pero sostuvo que la obra se encuentra hoy interrumpida por decisión del gobierno nacional, situación que también —según indicó— se replica en trabajos vinculados con rutas nacionales. “Nuestra gestión es la que más avanzó en esa obra, hoy lamentablemente interrumpida por la decisión del gobierno nacional. Lo mismo que la obra en rutas nacionales”, apuntó. Vale recordar que hace unos meses el gobierno nacional implementó una reactivación en el Salado.

Según Kicillof la gestión de la provincia fue la que más avanzó en la obra del Salado Marcelo Manera - La Nacion

Kicillof también se refirió a los acuerdos internacionales y manifestó preocupación por su impacto sobre la producción nacional. Mencionó el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, que —según recordó— se encuentra judicializado en Europa por medidas proteccionistas adoptadas por países del bloque.

Para el gobernador, el contexto internacional muestra un cambio de paradigma respecto del libre comercio. “El libre mercado y el liberalismo pasaron de moda en el mundo”, sostuvo, al señalar que muchos países están adoptando políticas para proteger su industria y su producción.

En esa línea, cuestionó el acuerdo firmado recientemente por el gobierno de Javier Milei con Estados Unidos, al que calificó como un convenio “estándar” similar al que firmaron otros países. Según planteó, el entendimiento contiene cláusulas complejas que podrían obligar a la Argentina a alinearse en conflictos comerciales internacionales. “El acuerdo con Estados Unidos es un acuerdo que, por ejemplo, si Estados Unidos entra en algún conflicto con algún país, la Argentina tiene que declararle la guerra comercial, dejar de comprarle. Son cláusulas malas para la Argentina. Es un acuerdo parecido al que firmaron Bangladesh y otros países. Es estándar. No es para hablar mal de ningún otro país, pero podrían laburar, ya que están, y cuidar lo nacional. Necesitamos que nuestro gobierno no le ponga la latita arriba, como un auto en venta, a toda la industria argentina y a toda la producción nacional, sino que defienda al campo, a la industria y al turismo”, precisó.

El gobernador llegó pasadas las 21 a la cena Marcelo Manera - La Nacion

El gobernador también expresó preocupación por la situación industrial y productiva, en un contexto de apertura comercial que —según dijo— ya está afectando a distintos sectores. “Cada día nos despertamos con una noticia negativa”, afirmó, y mencionó la pérdida de 300 puestos de trabajo en empresas industriales, algunas con décadas de trayectoria.

En ese marco, advirtió que la provincia concentra cerca del 40% de la producción del país, por lo que cualquier impacto en la actividad económica tiene un efecto directo en el empleo y en el entramado productivo bonaerense. Según explicó, en el interior bonaerense no solo hay actividad agropecuaria, sino también industrias textiles, metalúrgicas y manufactureras que forman parte del entramado económico regional. “Sin un Estado que esté al tanto y coordinando, hay cosas que no pasan”, concluyó el gobernador.