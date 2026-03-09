El precio más alto en casi dos años: la soja vuelve a subir por la guerra en Medio Oriente

Los mercados agrícolas registraron importantes subas en el segmento nocturno de la Bolsa de Chicago, impulsados principalmente por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el fuerte aumento del petróleo. En ese contexto, la soja llegó a trepar US$6,15 por tonelada. El cierre del segmento fue con una mejora de US$4,59 por tonelada para la posición mayo, a US$450,57 por tonelada.

El movimiento se da en un escenario internacional marcado por la tensión geopolítica, el salto del crudo y el reposicionamiento de inversores en las materias primas.

Vale recordar que el viernes el mercado ya había cerrado con fuertes subas. En la Bolsa de Chicago, la soja posición mayo aumentó US$7,90 y terminó en US$441,20 por tonelada, mientras que el maíz subió US$2,76 y cerró en US$181,29. En el caso de la oleaginosa, ese valor marcó el precio más alto desde mayo de 2024, en un contexto donde el conflicto en Medio Oriente impulsó a los fondos a posicionarse en las materias primas agrícolas como cobertura frente a la volatilidad global.

En tanto, según un informe de la corredora Granar sobre el segmento nocturno, la mejora de los granos aparece en un contexto global muy sensible por la guerra en Medio Oriente. El impacto más inmediato se observa en el mercado energético. De acuerdo con el informe, el petróleo llegó durante la noche a aproximarse a los US$120 por barril y luego se ubicaba en torno a los US$104, una suba cercana al 14% respecto del cierre del viernes. Explica que este movimiento está vinculado con el cierre del estrecho de Ormuz y con anuncios de países productores que frenaron producción por razones de seguridad o por dificultades logísticas para transportar el crudo.

La suba del petróleo mejora las perspectivas para los biocombustibles y apunta al complejo sojero, impulsado especialmente por el aceite de soja

En ese contexto energético, la soja encuentra uno de sus principales impulsos. El informe señala que el mercado vuelve a mostrar subas importantes y explica que “la soja vuelve a subir con fuerza en el segmento nocturno de Chicago, apuntalada, otra vez, por el aceite de soja”, que continúa su escalada y alcanzó el nivel de precios más alto en dos años. En el segmento nocturno el aceite subía US$40,78 por tonelada.

La razón detrás de este movimiento está vinculada al vínculo entre energía y biocombustibles. Según el análisis de Granar, “no hay otra razón más allá de las consecuencias de la guerra que, al disparar las cotizaciones del petróleo y con ellas los valores de los combustibles, abrieron la chance de un mayor impulso a los biocombustibles”, lo que mejora las perspectivas para el complejo sojero.

De todos modos, el informe también advierte que el mercado deberá seguir de cerca el comportamiento de los inversores durante el resto de la rueda. Según señala, si se confirma la tendencia bajista en las bolsas mundiales podría aparecer alguna toma de ganancias en los mercados agrícolas. Además, siguen presentes otros factores que presionan sobre los precios, como el avance de la cosecha récord de soja en Brasil y la ausencia de nuevas compras chinas en Estados Unidos.

El maíz también acompaña el movimiento alcista. El reporte explica que el cereal mantiene la tendencia positiva impulsado por el mercado energético. En ese sentido, indica que “el maíz se mantiene en alza en Chicago por el impulso dado al forrajero, en cuanto a materia prima para el etanol, por el aumento sostenido del petróleo”.

Incluso, Granar señala que esta coyuntura volvió a abrir el debate político en Estados Unidos sobre el uso de biocombustibles. Según detalla, legisladores de los principales estados agrícolas están reclamando que se habilite una ley de emergencia para permitir el expendio de E-15 durante todo el año, algo que estimularía la demanda interna de maíz.