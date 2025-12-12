Ampliación de capital: Adecoagro levantó US$300 millones

Adecoagro anunció una emisión de capital por US$300 millones. La operación fue liderada por el grupo Tether Investments (accionista controlante de la empresa) que desembolsó US$220 millones, acompañado por US$26 millones aportados por miembros del management.

“Estamos muy entusiasmados con este momento de Adecoagro. La capitalización que acabamos de realizar representa un hito muy importante en nuestra historia y un fuerte respaldo de inversores globales”, afirmó Mariano Bosch, cofundador y CEO de la compañía. El ejecutivo destacó que la demanda por participar de la operación “fue mucho mayor a lo ofrecido, lo que también muestra el interés por Argentina, por la agroindustria y por Adecoagro en particular”.

Bosch también subrayó el carácter excepcional de la operación, “Por primera vez desde nuestra salida a Bolsa en 2011, accedimos exitosamente al mercado público. Este tipo de inversiones son fundamentales para impulsar desarrollos de producción sustentable en la región”.

Mariano Bosch: “Por primera vez desde nuestra salida a Bolsa en 2011, accedimos exitosamente al mercado público"

El anuncio de la ampliación de capital se conoció horas después de que la empresa cerrará, junto con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), la compra del 50% de Profertil, el único fabricante en el país de urea granulada, que estaba en manos de la canadiense Nutrien.

Adecoagro es una de las principales productoras de alimentos y energías renovables de Sudamérica. La compañía administra 210.000 hectáreas de tierras agrícolas y opera múltiples plantas industriales en las zonas más productivas de Argentina, Brasil y Uruguay. Su portafolio incluye más de 3,1 millones de toneladas de productos agrícolas y más de 1 millón de MWh de electricidad renovable generada anualmente.

En marzo de este año, el control de la compañía pasó a manos de Tether, un gigante del mundo de las criptomonedas.