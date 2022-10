Presionan con un paro en los frigoríficos para frenar un cambio en la venta de carne

escuchar

En plena cuenta regresiva para el inicio del troceo [la carne se despachará a salida de fábrica rumbo a las carnicerías en trozos de 32 kilos], el sistema que reemplazará la comercialización por media res, frigoríficos que abastecen al consumo interno y se sienten afectados por la medida evalúan realizar el próximo martes un cese de faena y comercialización, además de una movilización a la sede de la Secretaría de Agricultura. Su objetivo: quieren una prórroga de 180 días para la medida que entrará en vigencia en cuatro días.

Según pudo saber este medio, la movida es impulsada por 37 plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires; no descartan sumar a más establecimientos en otras regiones del país.

En diálogo con LA NACION, Eduardo Perdomo, coordinador de una mesa de frigoríficos del consumo interno, contó que hoy, a las 11, representantes de 26 frigoríficos se reunieron en el Mercado Agroganadero (MAG) en Cañuelas para evaluar medidas a tomar ante la aplicación de la normativa. “Estuvimos de acuerdo en realizar un paro de faena y movilización, pero aún no ha sido definida”, indicó.

“Estamos pidiendo un aplazo de la norma por 180 días y que se permita la descarga por medios mecánicos. Estamos de acuerdo [que los operarios de los frigoríficos no carguen la media res al hombro], y en ese caso no habría problemas para cumplirlo, porque para eso la inversión es muy poca”, agregó Perdomo.

A partir del próximo martes, de no mediar cambios el sector de la carne ya no podrá vender la media res, sino que la salida de la carne desde la industria frigorífica al comercio minorista se hará en trozos cuyos pesos individuales no deberán superar los 32 kilogramos.

En los últimos días, matarifes e industriales vinculados con el consumo interno ejercieron una fuerte presión para frenar la medida. Incluso, algunos de ellos fueron hasta General Las Heras, donde el martes pasado el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció medidas para la siembra de soja y de maíz, para hablar en persona con el titular del área económica. Ayer, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, le confirmó a la industria frigorífica exportadora que no iba a haber cambios en la fecha de la entrada en vigencia de la normativa.

“En una reunión en el día de hoy [por ayer], el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, confirmó a los integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) el comienzo de la implementación del cuarteo en el mercado interno a partir del 1° de noviembre de 2022″, indicó la cámara frigorífica.