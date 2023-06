“Punto de quiebre”: alertan que está en riesgo un negocio de exportación de US$400 millones

escuchar

La industria veterinaria enfrenta dificultades para cumplir ciertos contratos de exportación debido a la imposibilidad de importar insumos que no se producen en el país. Según dijeron fuentes del sector a LA NACION, esto ocurre por las demoras en las aprobaciones para que llegue la mercadería del exterior. Por esta situación, además, no pueden asumir nuevos contratos por el temor a no poder afrontarlos.

“Algunos contratos de exportación de productos veterinarios no se están pudiendo cumplir”, señalaron fuentes de la actividad a este medio. Las complicaciones son para distintos productos y de distintas especies.

Según detallaron, la situación se está agravando debido a los retrasos en la aprobación de las Sira, que oscilan entre 60 y 90 días. De las aproximadamente 1200 presentaciones realizadas desde marzo hasta la actualidad, solo se han aprobado alrededor de 360. “Estamos en el punto de quiebre de muchos stocks”, afirmaron.

Empresarios del rubro explicaron que la falta de ingreso de amoxicilina impide que los productos que la contienen puedan ser embarcados en julio próximo, lo cual generará un mayor impacto en la cadena de suministro. “Si no podemos importar el principio activo, nos vemos imposibilitados de formular el producto final y, como resultado, no podemos cumplir con los contratos que hemos adquirido”, explicaron.

El sector veterinario exporta por alrededor de 400 millones de dólares al año en productos terminados a unos 50 países. Sin embargo, para poder llevar a cabo esta actividad depende de la importación de principios activos que no se producen localmente y que luego se utilizan en la fabricación de los productos veterinarios exportados.

Los productos veterinarios que se exportan se usan para distintas actividades

La falta de estos principios activos impide formular los productos finales, lo que alertan lleva al incumplimiento de los contratos establecidos. “Aunque actualmente las faltas no son de gravedad extrema, la situación se está profundizando y genera una gran incertidumbre a corto plazo”, dijeron.

En este marco, ante una consulta de este medio alertaron que se observa una creciente escasez de principios activos en todos los segmentos: la ganadería, avicultura, porcinocultura, equinocultura y mascotas. No obstante, aclararon que aún no se ha reportado la falta total de ningún producto. Por otro lado, las multinacionales que se dedican a los pequeños animales enfrentan dificultades para ingresar productos terminados, con faltas que pueden extenderse por uno o dos meses.

Si esta situación se mantiene sin cambios hasta agosto, en la actividad reconocieron que muchas empresas veterinarias “entrarían en quiebra”. En este contexto, precisaron que también enfrentan dificultades para la adquisición de envases de vidrio que usan para los productos.

Esta semana hubo una reunión en la Subsecretaría de Agricultura en donde diferentes cámaras proveedoras del agro expusieron la situación de cada actividad al Gobierno. Allí plantearon que “es de esperar que la situación empeore”.

Luego del encuentro se supo que la Secretaría de Agricultura está trabajando en la elaboración de un informe conjunto para determinar las necesidades de compra de productos en el exterior para los próximos tres meses. El objetivo es presentar esta información a la Secretaría de Comercio y al Banco Central (BCRA). Además, se establecerá la cantidad necesaria tanto en dólares como en yuanes, en línea con el reciente acuerdo ampliado con China.