Milei conoció el proyecto: cómo será la megaplanta de US$400 millones para procesar granos que estará entre las más grandes del mundo

Luego de que en junio pasado Louis Dreyfus Company (LDC) anunciara una inversión de US$400 millones para construir una nueva planta de procesamiento de semillas de girasol y soja en Bahía Blanca, el presidente Javier Milei visitó el lugar donde se levantará el establecimiento.

“El presidente Javier Milei recorrió esta tarde, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, el predio donde la empresa Louis Dreyfus Company construirá una planta de molienda para el procesamiento de semillas oleaginosas, con una inversión de US$400 millones, que tendrá una capacidad industrial de hasta 4000 toneladas por día”, informó Presidencia.

Según el comunicado oficial, Milei estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. “El mandatario participó de una reunión informativa sobre las obras previstas para la construcción de la instalación industrial”, indicó. Por la empresa privada participaron el gerente de Louis Dreyfus Company en Bahía Blanca, Juan Matías Kavaliunas, y el director de Asuntos Públicos, Luis Zubizarreta.

En detalle, el nuevo proyecto de procesamiento de semillas, principalmente de girasol y soja, estará en un predio de 12 hectáreas adyacente a la terminal portuaria de Bahía Blanca. “La nueva planta se convertirá en una de las instalaciones de molienda de semillas de girasol más grandes del mundo, con una producción estimada de 400.000 toneladas de aceite crudo de girasol y 75.000 toneladas de aceite crudo de soja por año”, se informó.

Luis Zubizarreta, de Dreyfus, explicó a los funcionarios la iniciativa y la situación de la actividad Presidencia

En junio pasado, la compañía precisó que la inversión incluye la instalación de equipos diseñados para el procesamiento de oleaginosas, incluidos sistemas de preparación para limpieza, descascarado, acondicionamiento y laminado, así como prensas de alta capacidad y tecnología de extracción por solvente de alta eficiencia. Precisaron que la planta también contará con un área integrada para la recepción de semillas y la carga de subproductos del procesamiento —harinas, pellets y aceites—, así como con sistemas cerrados de transporte de productos diseñados para operación continua y un mayor control de emisiones.

El nuevo proyecto de procesamiento de semillas, principalmente de girasol y soja, estará en un predio de 12 hectáreas adyacente a la terminal portuaria de Bahía Blanca Gentileza LDC

En esa oportunidad, Juan José Blanchard, COO global y responsable de Latinoamérica de la compañía, dijo: “Con este nuevo desarrollo en la Argentina reafirmamos nuestro compromiso de largo plazo con una región que es crucial para el crecimiento de nuestro negocio global de girasol”.

En marzo pasado, Dreyfus publicó sus resultados globales al 31 de diciembre de 2025. La empresa dijo que “en un contexto de persistentes desafíos geopolíticos, macroeconómicos y ambientales en 2025, el Grupo logró resultados financieros sólidos, con ventas netas que ascendieron a US$53.200 millones, resultados operativos por segmento de US$2256 millones y un Ebitda de US$1831 millones”.