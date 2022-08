“Que la Justicia diga si realmente es inocente o no”: el mensaje de un dirigente del campo por el juicio a Cristina Kirchner

“Debemos manejarnos con las reglas de la Justicia, que se hagan las defensas que correspondan que, seguramente, si la Justicia funciona como corresponde, que seguro que tiene que ser así porque muchos de los jueces los designó la propia vicepresidenta Cristina Fernández y su marido (Néstor Kirchner), será quien diga si realmente es inocente o no”.

Esas fueron las palabras del vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, en torno a los acontecimientos de los últimos días en el país por el juicio por la causa Vialidad que se lleva adelante contra la vicepresidenta. Laucirica aclaró que sus manifestaciones eran de un simple ciudadano argentino, no en nombre de la entidad.

“El tema de que la Justicia investigue es clave en una democracia, en una República con división de poderes donde cada uno en su ámbito tome las decisiones que corresponden. Eso va a generar en toda la sociedad en su conjunto una situación muy positiva y muy auspiciosa para seguir adelante y confiar en el Gobierno y en la República”, aseguró en declaraciones a Radio Colonia.

“No quiero abrir juicio al respecto, pero como ejemplo para los jóvenes que ven al país como una oportunidad para poder desarrollarse, se necesita que haya Justicia y que se investiguen los casos”, agregó el dirigente.

En cuanto a la desafortunada comparación entre los fiscales Diego Luciani y Alberto Nisman que realizó el presidente Alberto Fernández, cuando habló de un suicidio del fiscal Nisman y que esperaba que “Luciani no haga algo así”, para Laucirica si lo de Nisman fue “un suicidio o un asesinato lo que se debe hacer es investigar y que haya Justicia”.

“No soy yo quien lo va a decir. Hay que ser muy cuidadoso en estos aspectos, con las apreciaciones que se hagan”, enfatizó.

Otra de las entidades que se manifestó al respecto fue la Mesa de la Producción de Córdoba, que destacó que siempre “el remedio es la Constitución Nacional”.

“Hoy vivimos en una escalada de situaciones cada vez más graves, un estado generalizado de preocupación institucional, como hacía mucho tiempo no asistíamos como sociedad argentina”, dijeron en un comunicado.

Críticas

En este contexto, la agrupación cordobesa donde confluyen las Bolsas de Cereales y de Comercio de esa provincia, a las Cámaras de Comercio, de Comercio Exterior, de la Construcción de ese distrito, a la Unión Industrial de Córdoba, a Cartez, a Coninagro, a Confederaciones Rurales Argentinas, a la Federación Agraria Argentina, a la Federación Comercial de Córdoba y a la Sociedad Rural Argentina del distrito 4, señaló que existe “un acelerado proceso de descomposición institucional y alejamiento de los dirigentes políticos de sus principales tareas y responsabilidades sociales frente a la ciudadanía”.

“Todos nuestros problemas quedan en segundo plano y desatendidos: inseguridad, inflación, recesión, falta de trabajo y de esperanza. Mientras tanto, asistimos a un asedio desbocado sobre el sistema judicial y la regla constitucional de división de poderes, en la forma de una presión intolerable sobre el Poder Judicial, quien constitucionalmente debe controlar los actos de Gobierno y velar por la honestidad en el manejo de la cosa pública”, remarcaron.

En este sentido, dijeron que la actual vicepresidenta debería dar el ejemplo y “someterse respetuosamente a un proceso judicial en curso, tal como todo ciudadano o ciudadana debe hacerlo”.

“Presenciamos a diario, con estupor, los llamados inescrupulosos a quebrar la paz social, alentando a la confrontación, manipulando maliciosamente la información y sin ninguna moderación ni medida sobre las consecuencias que pueden generar, por ejemplo, las desafortunadas declaraciones del presidente de la Nación”, subrayaron.

Por último, hicieron un llamado a la dirigencia política de “apegarse a los principios constitucionales y a priorizar el bien común frente a sus intereses sectoriales”.

“Necesitamos el mayor apego a nuestra herramienta republicana por excelencia: la Constitución Nacional. Allí están los remedios y mecanismos para defender, con constancia y convicción, la vigencia y salud de nuestro orden institucional”, indicaron.

Por su parte, la organización Campo + Ciudad afirmó: “Los ciudadanos de bien, los honestos, los que trabajamos, los que producimos, los que abrazamos las ideas de progreso y libertad, no podemos seguir tolerando que una minoría violenta y totalitaria condicione nuestro presente y nuestro futuro”.

“La paz en un fin deseable, pero no puede renunciarse a todo en su nombre. Sin Justicia, no hay paz duradera. Para restaurar el orden, la Argentina no necesita inventar nada: la receta para vivir en un país próspero y justo existe y es nuestra Constitución Nacional”, dijeron.

“Mientras no haya igualdad ante la ley, independencia de poderes, respeto irrestricto de la propiedad privada, castigo severísimo a los corruptos y un compromiso de Estado por respetar y hacer respetar a rajatabla los derechos de los ciudadanos, no habrá paz en nuestra Patria. A lo máximo que se podrá aspirar es a la frágil e indigna calma de sumisión”, cerraron.