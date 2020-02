En enero paso productores autoconvocados hicieron un tractorazo en la ciudad de Pergamino Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Pese a la tregua que ayer se abrió entre la Mesa de Enlace y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, por la intención del Gobierno de subir del 30 al 33% las retenciones a la soja, las críticas del presidente, Alberto Fernández, a productores autoconvocados renovó la tensión con el sector. Fernández dijo que detrás de autoconvocados había "una finalidad política", "un militante encubierto" y de diferentes regiones de productores autoconvocados le respondieron.

En declaraciones radiales, el jefe de Estado dijo que había una postura política de esos sectores en el reclamo del campo. "Yo veo una actitud de los empresarios del campo y veo otra cosa en los autoconvocados, que tienen una finalidad política. Como opositores tienen todo el derecho del mundo de manifestarse en contra, pero se tienen que presentarse como opositores", explicó Fernández. Luego agregó: "No es lo mismo que hable un presunto chacarero a que hable un militante encubierto. Eso está inducido por los dirigentes de Cambiemos y del Pro concretamente. Son las reglas del juego que ellos imponen o intentan imponer".

En un comunicado, la Red Nacional de Productores Autoconvocados, donde concluyen decenas de productores de distintos puntos del país, señaló: "Nuestra lucha por terminar con la confiscación no tiene banderías políticas". Recordaron que durante el gobierno de Mauricio Macri también emitieron declaraciones críticas por las retenciones y fustigaron: "No debemos dar explicaciones a nadie para luchar contra la confiscación, ya no de la renta sino de nuestro capital (50% de quita en los ingresos entre desdoblamiento cambiario y retenciones más todo el resto de los impuestos)".

En el sector hay otra agrupación que se llama Campo + Ciudad. Allí hay productores independientes, sin referencia partidaria, otros que han votado por Mauricio Macri y tienen simpatía por Juntos por el Cambio, pero fuentes de ese movimiento remarcan que todos están detrás "de la camiseta del agro".Alejandro Dalmaso, de autoconvocados de Altos Fierro, dijo que las declaraciones del Presidente son una forma de simplificar el conflicto actual por las retenciones. "Nosotros no tenemos ninguna bandera política y basta con llegar a cualquier asamblea para ver que no hay banderas de ningún partido político, de ningún sector interviniendo en ninguna toma de decisiones. Me parece una salida fácil para minimizar el conflicto y la situación real que es que tenemos un 50% en retenciones, entre desdoblamiento cambiario y alícuotas", señaló el productor.

En las asambleas en el interior hay fuerte presencia de productores autoconvocados Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Alejandro Buttiero, representante de Coninagro Córdoba que se ha mezclado en marchas autoconvocados, consideró sobre las expresiones de Fernández: "Son declaraciones lamentables. Existe un desinterés por el sector productivo. El campo es uno de los actores principales de la economía argentina. Es fácil decir que directamente están digitados por la política opositora cuando no es así. No quieren dar nada cuando el campo ya está dando el 30% en soja; de su producción, ganancia y utilidad".

"Esto es una muestra clara que no hay interés de escuchar al campo o de aceptar alguna propuesta. El campo hace rato está haciendo el sacrificio", afirmó Buttiero. Además, agregó sobre las declaraciones del jefe de Estado: "Causan indignación e impotencia; a mí me da la pauta que no lo escuchan al campo, que van a hacer lo que quieran. Son Gobierno y hacen lo que quieren".

Raúl Victores, de la Sociedad Rural de San Pedro, calificó los dichos de Fernández como un "disparate".

"Es no conocer cómo es el entramado de autoconvocados. Pensar que los movimientos de autoconvocados están detrás de un partido político es realmente un desconocimiento muy grande de la cuestión", indicó.

Señaló que el Gobierno subestima al sector, como pasó en 2008. "Hay millones de autoconvocados, que alguno pueda estar en algún partido político puede ser, pero que estén atrás es una cosa casi circense. Es no conocer la esencia del movimiento. Es un delirio que tiene esta gente de buscar un enemigo más porque quieren destruir al sector", remarcó Víctores.

El movimiento de autoconvocados de Pergamino también cruzó al Presidente. "La protesta del sector es genuina y con fundamentos. No es un capricho ni están influenciados por la oposición. El campo está cansado de aportar para beneficios políticos. No metan a los pobres como escudo de la negociación. Somos el sector que más aporto en los últimos años para cubrir la ineficiente administración que tiene nuestro país", opinó Román Gutiérrez, productor.

Javier Lazzari, un pequeño productor agropecuario de Conesa e integrante de Coninagro de Pergamino, también se refirió a las declaraciones de Fernández: "Me preocupa que nuestro Presidente haga prejuicios y generalice sus opiniones sobre los productores autoconvocados. En nuestra región norte de Buenos Aires, la mayoría de nuestros productores estamos adheridos o agremiados individualmente en las distintas entidades que componen la Mesa de Enlace". Dijo que existe diversidad de ideas y simpatía política, pero que los productores autoconvocados lo hacen por sinergia propia.

Los autoconvocados siguen movilizados. Mañana habrá, a las 16,30, una asamblea y tractorazo en Bell Ville, Córdoba. En tanto, el domingo, productores de San Pedro esperarán el discurso de Alberto Fernández en el km 153 de la ruta 9. El domingo autoconvocados de Entre Ríos y Santa Fe se reunirán desde las 9.30 en el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe.