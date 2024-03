Escuchar

Pasaron 16 años desde que el gobierno de Cristina Kirchner decidiera el 11 de marzo de 2008, a partir de la resolución 125, imponer un sistema de derechos de exportación (retenciones) móviles a los granos. El proyecto creado por el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, provocó un conflicto que mantuvo en vilo al país por más de 170 días, con cortes de rutas en el interior y movilizaciones masivas en Buenos Aires y en Rosario, que terminó en una derrota política para el kirchnerismo tras una dramática votación en el Congreso. Hoy, consultados por LA NACION, diferentes dirigentes rurales y políticos expresaron su visión sobre aquel conflicto.

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo que la 125 marcó un antes y un después en la historia del campo argentino. “Fue un momento histórico que demostró la fuerza y unidad del sector junto con la ciudadanía. Trabajamos dentro de los marcos democráticos, en el Congreso y con los legisladores, para derribar una medida injusta y arbitraria. Dieciséis años después, recordamos con orgullo cómo el campo argentino se unió para defender sus derechos”, precisó.

La resolución se oficializó justamente el 11 de marzo de 2008. Entre otros cultivos, en el caso de la soja se aumentaban las retenciones del 35% a casi un 44,1% y luego llegaba a un tope del 48,7%. En aquel entonces, si la soja se ubicaba por encima de los US$600 por tonelada, el Gobierno pasaba a quedarse con un 95% del valor del grano, algo que fue entendido en el acto por el agro como una confiscación.

“La Mesa de Enlace fue un pilar fundamental en esta lucha y merece un reconocimiento por su valentía y determinación. La medida 125 fue un desafío para todo el sector agropecuario, pero demostramos que unidos podemos lograr grandes cosas. Mario Llambías, como líder de CRA, jugó un papel crucial en este proceso y merece nuestro más profundo reconocimiento”, amplió Castagnani.

Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), señaló que “la 125 fue una medida totalmente errónea del punto de vista económico, que producía una fenomenal transferencia del sector productivo agropecuario hacia las arcas del Estado”. El ruralista recordó que esta medida generó una reacción muy fuerte del sector agropecuario, que fue acompañado por gran parte de la ciudadanía.

La madrugada del 17 de julio de 2008, el Senado rechazó, con el voto “no positivo” del entonces vicepresidente Julio Cobos, al haberse alcanzado un empate, la resolución del Poder Ejecutivo y le provocó al gobierno de Cristina Kirchner una derrota política.

“Esto dejó como legado que el trabajo conjunto de todo el sector agropecuario trae sus resultados y, por otro lado, dejó la enseñanza que las democracias modernas no se pelea con los sectores, tampoco se los agravia y evitan que esos sectores se desarrollan. Se llama el diálogo y es el único camino posible”, resumió Salaverri.

Recuerdo presidencial

El presidente de la Nación, Javier Milei, compartió en la red social X (ex Twitter) el tuit del usuario @TraductorTeAma con un video del entonces ministro Lousteau durante una exposición en la Casa Rosada frente a Cristina Kirchner y al entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en el que fundamenta su apoyo a la medida.

El intento stalinista de Guga 125 Lousteau cumple 16 años.

Fuerzas y criterios

En tanto, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), afirmó a este medio que “aunando fuerzas y criterios se puede enfrentar cualquier situación de las más adversas”, que se ha atravesado. “La enseñanza a través del tiempo de habernos ido festejando un triunfo en 2008 que, con el tiempo, fue en realidad una derrota, porque consolidamos las retenciones; eso hizo de que perduraran en el tiempo y que no parezcamos un país normal”, precisó.

En un documento,en la entidad mencionaron que las condiciones para los pequeños y medianos productores no mejoraron, por el contrario. “Las inequidades no se salvaron y las condiciones productivas, impositivas y tributarias siguieron perjudicando a los productores, especialmente a los de menor escala”, relataron. Según dijeron, “desgraciadamente”, el fin de ese conflicto, con el voto no positivo del exvicepresidente Cobos, tras casi 130 días de lucha en las rutas, en las plazas, en el Congreso, en las sedes oficiales, con el apoyo y acompañamiento de las ciudades y de “miles de argentinos que comprendieron que nuestra lucha era justa”, lo que “permitió revertir la medida; pero no alcanzó”.

Por eso, Achetoni sostuvo que pese al paso del tiempo, el sector sigue planteando la idea de un país normal, sin retenciones, “dualidad cambiaria y con mucha producción, saliendo de las deudas y sin la pobreza que hay: Es prácticamente imperdonable”. Además, en la entidad mencionan que el Gobierno actual, pese a las promesas realizadas durante su campaña, continúa con una alta presión impositiva y tributaria, mantiene las retenciones y, de hecho, intentó apenas asumido volver a introducir retenciones para los productos de las economías regionales.

“Logramos revertir esta medida, pero al momento, las condiciones no mejoraron. Sabemos que la crisis económica en el país es fuerte y afecta a millones de argentinos; pero como sector que siempre hemos estado primero en la fila para aportar y contribuir, esperamos que a la brevedad las retenciones bajen gradualmente hasta eliminarse. Y que, como hemos pedido en todas las instancias que hemos podido, se establezca un sistema de mínimo no imponible que permita alcanzar a todos los productores y aliviar a los que menos tienen”, precisaron.

Por último, dijo: “Sólo así, a 16 años del 11 de marzo de 2008, los pequeños y medianos productores veremos hecho realidad el sentido real de la lucha que protagonizamos y por la que logramos el apoyo de tantos argentinos”.

En la red social X, el diputado nacional y productor Luis Picat (UCR-Córdoba) calificó de “nefasta” la resolución 125. “[Fue] una medida que elevaba las retenciones del 35% a casi un 44,1%, alcanzando luego un tope de 48,7%. Hoy, luego de haber participado en esa contienda, me encuentro representando al sector agroindustrial en la Cámara Diputados de la Nación. En enero pasado dimos otra batalla y logramos que no vuelvan a aumentar los DEX [derechos de exportación]. La esperanza está en que este Gobierno logre acomodar los ingresos de los argentinos y muestre el camino a la eliminación total de las retenciones. Espero ser parte”, dijo.

Picat dijo a este medio que la metodología con la que se expresó el campo en aquel momento no fue la correcta. “Por suerte nunca pasó nada en los cortes rutas. La mejor forma de lograr este cambio es a través de la institucionalidad; por otro lado, lograr una empatía entre el campo y la ciudad se profundizó en los lugares rurales”, señaló.

Resaltó el apoyo que logró el sector agropecuario de parte de la sociedad en general, además de la decisión de muchos productores de comenzar a involucrarse en política y salir de la tranquera. “Sigue siendo un debe en todo lo que se refiere a la institucionalidad de las entidades rurales, el recambio y la modernización. Sigue habiendo lugares estancos que no representan la modernización ni la juventud del ruralismo; quedan cuestiones por mejorar”, acotó. Destacó también el rol de la Fundación Barbechando (especializada en en los asuntos legislativos del agro), que surgió tras el conflicto, la comunicación del campo a partir de aquella embestida y lo que significa el agro para el país.

Ni en la Sociedad Rural Argentina (SRA) ni en Coninagro, que también integran la Mesa de Enlace, no quisieron expresarse sobre el conflicto ante la consulta de LA NACION.