“Que se baje la presión fiscal”, el pedido de los productores antes del tractorazo

A horas de que se realice el tractorazo a Plaza de Mayo, productores organizadores de la movilización pidieron “que se baje la presión fiscal”. En tanto, se llegó hasta Costanera Norte Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), para saludar y “acompañar” a los productores.

“Vamos a estar acompañando la manifestación de hoy, donde haya un productor vamos a estar”, dijo Pino, aunque no precisó si asistirá a Plaza de Mayo. Afirmó a Radio Colonia que habrá “muchos directores” de la entidad. Recordó que la Mesa de Enlace no participó de la decisión sobre la marcha.

“Estamos todos por el mismo fin, que se baje la presión fiscal que está agobiando al sector”, señaló esta mañana, por su parte, Juan Monín, productor y uno de los organizadores de la movilización.

Según contó, además de las camionetas que se sumarán desde el interior, en Costanera Norte desde ayer se concentró una veintena de tractores.

“El 80% bruto que se produce se lo lleva el Estado y con el 20% restante hay que hacer maravillas”, dijo el productor.

“Hay pérdidas inesperadas, granizo, inundaciones, no existe la renta inesperada. Las commodities pueden subir o bajar, la suba del combustible fue inesperada”, expresó.

Detalló que en las últimas horas los productores recibieron muchas adhesiones. Incluso, contó que ayer hubo gente que se llegó desde el conurbano para ofrecer banderas.

Agregó que recibieron el apoyo de “cámaras empresarias y de pymes”. Señaló al respecto: “No es solo un reclamo del sector agropecuario, sino de las pymes también”.

“El problema acá es de todos los ciudadanos, que le sacan, le sacan y no le devuelven nada. No tenemos educación, no tenemos salud y hay inseguridad con hechos permanentes”, indicó.

Monin indicó que la marcha no es política. “Esto no tienen nada que ver nada con la política, uno puede tener un pensamiento, la mayoría de la gente no viene pensando en un partido político”, dijo.

“Que aparezca la gente de la política como ciudadano, nadie puede impedir que se sume a la marcha”, agregó.