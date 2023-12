escuchar

Tras una larga negociación, pasada la medianoche de hoy la Legislatura bonaerense sancionó el proyecto de ley impositiva 2024 que fuera enviado por el gobernador Axel Kicillof días atrás. Si bien en la iniciativa original el mandatario provincial pretendía que el incremento del inmobiliario fuese del 140% hasta un 300%, la normativa vigente quedó con un piso de aumento en 140% y un tope del 200%. Para el sector agropecuario, la rebaja fue “razonable” y producto del trabajo rápido que hicieron las entidades ruralistas con la oposición.

Para Horacio Salaverri, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), el accionar de las entidades agropecuarias y básicamente de la que preside, “ha servido un poco para atenuar estos incrementos impositivos”.

Contó que, luego de tomar conocimiento el viernes pasado del ingreso de la ley fiscal 2024 por parte del Poder Ejecutivo provincial, enseguida su entidad se puso en contacto con los legisladores de la oposición y con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario para decirles que era “imposible sostener esos aumentos” originales en el inmobiliario rural por parte del sector agropecuario, sumado al pago de una cuota adicional y anticipos de Ingresos Brutos y automotores.

Horacio Salaverri, presidente de Carbap: "Les dijimos que no tenía una coherencia con lo que había sido el proceso inflacionario"

“Les dijimos que no tenía una coherencia con lo que había sido el proceso inflacionario. Si bien no tenemos hasta el momento muy en claro lo votado dentro de la Legislatura, aparentemente esto se ha retrotraído a un 200%, que resulta bastante más razonable. Y esperemos también que se haya de alguna manera eliminado esas cuotas adicionales que se colocaban. Lo que hay que entender es que no se puede seguir financiando con impuestos o tasas, por ejemplo en las comunas, superestructuras que se han creado en tiempos supuestamente donde el gasto era mucho más fácil. Hoy la situación ha cambiado muchísimo. Hoy el país está en ajuste y las economías y los presupuestos de los municipios y de la provincia de Buenos Aires tienen que ajustarse a eso”, dijo a LA NACION. En este escenario, planteó que para el sector agropecuario “es imposible seguir soportando incrementos tributarios”.

Otra institución que se mostró en contra del “impuestazo” bonaerense sugerido por Kicillof fue la Mesa Agropecuaria de este distrito, conformada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria y Carbap, que rechazó “este aumento desmedido y que iba a representar un nuevo golpe al bolsillo de los productores agropecuarios”.

Uno de los que participó del debate y discusión en el recito legislativo fue Luciano Bugallo, diputado bonaerense por Juntos por el Cambio (JxC). Dijo que era “inconcebible aceptarle a Kicillof un impuestazo de hasta el 300%” contra los contribuyentes bonaerenses “sobre todo contra gran parte del sector agropecuario y del interior productivo, que viene tambaleando desde hace dos años por una sequía histórica que no les dio respiro”.

“Menos aún, cuando en el gobierno provincial no hubo una sola señal de ajuste del gasto público, sino todo lo contrario, hoy la provincia de Buenos Aires es la cueva donde fueron a parar todos los funcionarios kirchneristas que se quedaron sin laburo en el Estado nacional”, remarcó.

En este contexto, destacó la labor de su espacio político que trabajó para que se achiquen los incrementos impositivos propuestos por Kicillof. “Desde JxC se redujo el porcentaje de aumento para los impuestos inmobiliario y rural, permitiendo que muchos bonaerenses que tenían que pagar aumentos muy por encima de la inflación ya no tengan que hacerlo. Por otra parte, se frenó la creación de más estructuras, cargos y nombramientos políticos que se proponía en la Ley de Emergencias”, indicó.

Luciano Bugallo: "Estamos muy conformes con haber podido frenar el impuestazo que planteaba Kicillof, las mejoras que se consiguieron son coherentes, incluso el porcentaje máximo está por debajo de lo que termina siendo la inflación del 2023″

“Hoy el sector tendría que, no solo soportar semejante impuestazo, sino también pagar las deudas acumuladas por las prórrogas impositivas de la emergencia agropecuaria, más las cuotas vigentes con aumento de hasta el 300%, después de dos años de prácticamente no poder cosechar. Estamos muy conformes con haber podido frenar el impuestazo que planteaba Kicillof, las mejoras que se consiguieron son coherentes, incluso el porcentaje máximo está por debajo de lo que termina siendo la inflación del 2023″, agregó.

Por último, un tema no menor para Bugallo, es que se debe eliminar lo que es el impuesto inmobiliario complementario, “que es un absurdo como está planteado” y de su punto de vista “inconstitucional”.