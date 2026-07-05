Recibieron un llamado desde España y todo cambió para un proyecto que tiene 100.000 animales digitalizados

Una llamada desde España cambió el rumbo de un proyecto que había nacido cinco años antes, casi de manera artesanal, entre dos amigos de toda la vida. Mientras estaban en la Argentina, Bernardo Jordán y Renzo Belvedere recibieron la noticia de que Finca IT, la startup que habían creado para digitalizar la gestión ganadera, había sido seleccionada entre más de 300 empresas iberoamericanas para integrar Puentes de Talento, un programa impulsado por el Ayuntamiento de Madrid y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Semanas después hicieron las valijas y viajaron a España para compartir dos meses de trabajo con algunos de los emprendimientos tecnológicos más prometedores de América Latina.

El reconocimiento internacional fue importante. Pero para Jordán el verdadero desafío sigue estando a miles de kilómetros de Madrid, en los campos argentinos, donde cada dato que un productor registra puede transformarse en una mejor decisión productiva.

Hoy, Finca IT tiene más de 100.000 animales digitalizados, clientes en varios países y una plataforma que permite administrar desde un teléfono celular toda la información productiva de un establecimiento ganadero.

Creada por dos ingenieros bonaerenses, Finca IT ayuda a los productores a mejorar la productividad a partir del análisis de datos y acaba de ser distinguida en un programa internacional de innovación Gza.

“Nuestra propuesta es simple y es que el productor ganadero tenga sus propios datos para ayudarlo a tomar las mejores decisiones para producir más, con herramientas que realmente simplifiquen su trabajo", resumió a LA NACION.

La historia, sin embargo, comenzó mucho antes. Jordán tiene 35 años, nació en Jeppener, cursó la primaria en su pueblo, hizo la secundaria en Brandsen y luego estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata.

Allí conoció a Renzo Belvedere, estudiante de Ingeniería en Sistemas y amigo inseparable desde entonces. Después de graduarse trabajó durante varios años en empresas manufactureras, siempre vinculado a procesos productivos y planificación industrial.

Pero la ganadería nunca estuvo lejos de su vida. Desde hace décadas, su padre, Juan Jordán, es asesor ganadero de cabañas y su hermano también desarrolla su carrera dentro del sector como agrónomo. “De chico siempre estuve con mi padre, que fue quien me enseñó todo lo que sé de ganadería. Siempre es mi primer consultor, mi norte”, recordó.

El emprendimiento nació para digitalizar rodeos, mejorar la productividad y ayudar a los productores a tomar decisiones con información en tiempo real Gza.

Incluso cuando era adolescente ya intentaba incorporar herramientas digitales al trabajo que hacía su padre. “Lo ayudé a digitalizar lo que llevaba en papeles como asesor ganadero. Esa fue la base de donde aprendí muchas cosas en relación con la ganadería", contó. Ese conocimiento quedó guardado durante años hasta que llegó la pandemia.

En 2020, junto con Belvedere, decidieron emprender. El primer impulso apareció de la mano de una empresa internacional dedicada a la genética bovina, con filial en la Argentina, interesada en contar con un sistema que permitiera digitalizar la información productiva de los rodeos.

Ese acuerdo fue el punto de partida para desarrollar Finca IT. La plataforma permite individualizar cada animal desde una aplicación instalada en el teléfono celular y registrar toda la información que se genera a lo largo de su vida productiva. “El productor va cargando pesajes, servicios, diagnósticos de preñez, nacimientos, partos y toda la información del campo. Después la aplicación correlaciona esos datos y genera indicadores para ayudarlo a tomar mejores decisiones", explicó.

Finca IT fue seleccionada para un programa internacional de innovación en Madrid Gza.

El objetivo es sencillo: ayudar al productor a obtener más terneros, mejorar los kilos producidos, evaluar el desempeño de la genética o medir el impacto de cada decisión dentro del establecimiento. “Lo que hacemos con esta información es ayudarlos a ser más productivos, a tener más terneros o ganar más kilos”, señaló.

Con el tiempo fueron incorporando nuevas funciones. Además del manejo reproductivo, hoy la plataforma permite sumar información sanitaria y económica y construir tableros de análisis adaptados a cada empresa ganadera. Actualmente trabajan con productores de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Honduras y España.

Sin embargo, el mercado argentino continúa siendo el principal y Brasil aparece como el próximo gran desafío. “Queremos entrar de manera robusta por la importancia que tiene ese mercado. Estamos en conversaciones con gente de ahí”, indicó.

El reconocimiento obtenido este año en Madrid también abrió nuevas puertas. Durante dos meses participan de capacitaciones con escuelas de negocios, encuentros tecnológicos y del South Summit, uno de los eventos de innovación más importantes de Europa. “Estuvimos hablando con empresas del sector que nos dieron muchas ideas para avanzar”, contó.

Bernardo Jordan es co-fundador y CEO de Finca IT Gza.

El siguiente paso ya está definido. La empresa trabaja para incorporar inteligencia artificial que permita automatizar recomendaciones para productores y asesores. “Vamos a ayudar a que tengan una inteligencia que los acompañe a tomar mejores decisiones puntuales para mejorar su ganadería“, anticipó.

Mientras tanto, preparan un nuevo producto pensado para pequeños productores que todavía no dieron el salto hacia la digitalización. “Nuestro concepto es digitalizar la ganadería para hacerla más productiva”, afirmó.

El costo de la plataforma también busca facilitar la adopción. “Va desde un dólar por animal por año. Eso representa menos del 1% de los costos que tiene un productor ganadero“, explicó.

Cinco años después de aquella decisión tomada en plena pandemia, el proyecto que nació entre dos amigos de la provincia de Buenos Aires ya trascendió las fronteras argentinas. Pero para Jordán el objetivo sigue siendo exactamente el mismo que imaginó cuando comenzó junto a su socio: que cada dato registrado en el campo termine convirtiéndose en una mejor decisión productiva y, en definitiva, en una ganadería más eficiente.