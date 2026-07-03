La Justicia suspendió el pliego y el cronograma de venta de la láctea SanCor tras un planteo de Gustavo Scaglione

El proceso de venta de los activos de la cooperativa láctea SanCor quedó paralizado. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, Santa Fe, hizo lugar este viernes al recurso de queja presentado por Fidulac SA, la sociedad del empresario rosarino Gustavo Scaglione, y habilitó la apelación contra la resolución del juez Marcelo Gelcich que había aprobado el pliego de la licitación, fijado los valores base de los siete lotes y establecido el cronograma para la venta de los activos de la láctea.

La decisión, firmada por los camaristas María José Álvarez Tremea, Duilio Maximiliano Hail y Pablo Lorenzetti, implica que la licitación de las plantas y las marcas de SanCor no podrá seguir adelante hasta que la Cámara analice el fondo del planteo presentado por Scaglione, quien cuestionó el mecanismo elegido para llevar adelante la venta. Scaglione es empresario de medios en la provincia de Santa Fe y dueño de Telefe.

La cooperativa láctea SanCor

El 19 de junio, Fidulac SA —que reclama créditos en la quiebra y, al mismo tiempo, manifestó interés en quedarse con activos de la láctea— apeló la resolución del 11 de junio mediante la cual Gelcich había aprobado el pliego de la licitación y el cronograma de venta.

Sin embargo, el 26 de junio el juez rechazó ese planteo al considerar que el escrito era “inexistente”. Sostuvo que la firma de Scaglione no había sido manuscrita, sino realizada de manera electrónica a través de la plataforma DocuSign. Como consecuencia, la apelación no fue admitida y Fidulac recurrió directamente a la Cámara mediante un recurso de queja.

Los camaristas no compartieron ese criterio. Consideraron que el juez incurrió en un “exceso de rigor formal” y señalaron que la decisión se apoyó en un argumento que “paradójicamente no existe”, por lo que concluyeron que la resolución resultó arbitraria.

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