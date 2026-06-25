Récord en 22 años: llegaron US$265 millones por las exportaciones de hortalizas

Las ventas al exterior de hortalizas alcanzaron en el primer cuatrimestre del año un valor récord en los últimos 22 años, según dio a conocer hoy la Secretaría de Agricultura que conduce Sergio Iraeta. De acuerdo con el organismo, las ventas en valor treparon un 17%, a US$265 millones.

Según la información oficial, en volumen en tanto se registró una expansión del 12%, con 269.351 toneladas en base al análisis de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“Para el primer cuatrimestre, los mayores incrementos se dieron en el caso de las semillas hortícolas con 84% en valor, alcanzando los 22,8 millones de dólares, el monto más alto desde 2004, valor seguido por las cebollas frescas con un aumento del 72% y 14 millones de dólares”, indicó en un comunicado.

De acuerdo con el relevamiento, después continuaron el ajo fresco, que tuvo un incremento del 21% y 105 millones de dólares y, señaló, las preparaciones de papa congelada con una suba del 5%, a más de US$110 millones, “valor récord para un primer cuatrimestre”.

En ajo hubo exportaciones por US$105 millones Foto: Pexels

“Con menores montos se destaca el caso de los zapallos y calabazas, que se incrementaron un 57% en el valor; zanahorias y nabos frescos o refrigerados con un 55%, o papas frescas o refrigeradas con un 7%”, indicó.

El comunicado de Agricultura también mencionó “el caso de la batata, que retomó sus exportaciones luego de varios cuatrimestres sin ventas al exterior, representando un récord tanto en el valor como en el volumen exportado desde 2004, alcanzando 188.000 dólares y 499 toneladas”.

Las preparaciones de papa congelada registraron una suba del 5% en las ventas al exterior, a más de US$110 millones; en tanto, en papas frescas o refrigeradas la expansión fue de un 7%

En materia de mercados, según el informe el principal destino de venta del complejo fue Brasil, seguido por Estados Unidos, Chile, Países Bajos, Uruguay, Paraguay y España, entre otros. “Las distintas producciones de la oferta argentina muestran una tendencia hacia una diversificación de la oferta exportable, potenciando el agregado de valor en cada una de las regiones del país”, indicó.