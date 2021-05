Biocombustibles: cañeros amenazan con no entregar su producción

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- Las demoras en la sanción de la prórroga de la ley 26.093 de promoción a los biocombustibles, que vence la próxima semana, genera incertidumbre en el sector azucarero, principal actividad industrial de esta provincia y una de las mayores generadoras de mano de obra en la región.

Los productores cañeros del norte argentino advirtieron a los industriales que en esta zafra no entregarán la caña para la molienda hasta tanto el Congreso nacional no prorrogue la norma vigente o sancione una nueva ley que le brinde sustentabilidad a la producción de etanol de caña, que la ley próxima a vencer obliga a mezclar con las naftas. Como informó LA NACION, las dilaciones en el tratamiento están ligadas a la interna en el seno del kirchnerismo, con diferencias entre parlamentarios de las provincias productoras de petróleo y las que generan biocombustibles, como el caso de Tucumán.

La actividad sucro-alcoholera genera aproximadamente 200.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta en el NOA, donde funcionan 20 ingenios (15 en Tucumán, dos en Salta y dos en Jujuy), 16 destilerías de alcohol, 12 deshidratadoras de alcohol, abastecidos con lo que producen más de 8100 productores cañeros.

La suspensión de la reunión de la Comisión de Energía de Diputados, prevista para este miércoles, donde se iba a evaluar y aprobar el dictamen del proyecto de la nueva ley de biocombustibles, generó incertidumbre en el sector, debido a que la próxima semana vence la ley.

Los cañeros ya les anticiparon a los industriales que no “tirarán” caña hasta que el Congreso prorrogue la ley o se sancione un nuevo instrumento que dé certezas al sector. En tanto, hay ingenios azucareros que están evaluando si producirán o no alcohol durante la presente zafra, que se inició oficialmente la semana pasada y se extenderá hasta noviembre. “Por ahora vamos a producir crudo y azúcar para abastecer al mercado. Pero alcohol sin ley no vamos a producir. Esperamos que el presidente Alberto Fernández no nos defraude”, sostuvo un referente del sector que pronto comenzará con su año azucarero.

Críticas

Sergio Fara, presidente de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), sostuvo que como consecuencia de la incertidumbre sobre el futuro de la ley de biocombustibles el precio del azúcar en el mercado bajó más de un 30%. “Todo subió un 40% y nuestro producto está por debajo de esto. Las mezquindades políticas nos están haciendo trabajar a pérdidas. Hay mucha angustia en los productores”, reclamó. El dirigente informó que UCIT presentó una nota al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, solicitando una audiencia para plantear el panorama de emergencia de los cañeros.

Por su parte, el presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijóo, dijo que, pese a la indefinición sobre la continuidad de la ley de promoción de biocombustibles, la industria garantizará la producción de bioetanol destinado a abastecer el corte del 12% de las naftas durante mayo. “La industria azucarera cumplirá con sus obligaciones y empezará produciendo bioetanol, para garantizar el abastecimiento que el país necesita”, sostuvo Feijóo.

No obstante, el representante de los industriales azucareros expuso que “queda en manos de las autoridades y miembros del Parlamento la responsabilidad de dictar la norma necesaria para garantizar la continuidad de este plan tan exitoso e importante para el país, para 10 provincias, el medio ambiente y 65.000 trabajadores”.

Feijóo advirtió que “sin el bioetanol la actividad azucarera entrará en un abismo, similar al del año 1966, cuando cerraron once ingenios”. Y completó: “Las autoridades conocen este peligro y tienen los medios para evitarlo”.