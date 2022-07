Organizó un “remate” de tomates y vendió casi dos toneladas en media hora

CORRIENTES. -Antes que tirar las frutas o alimentar con ella a los animales, un productor tomatero de la zona de Goya propuso una salida ingeniosa y, a la vez, desesperada a la feroz crisis que atraviesa el sector y que se vio agravada en los últimos días, primero por los precios irrisorios a los que los acopiadores compran los productos y luego por el cese de comercialización a los grandes mercados.

Fue así que el productor Miguel Tomasella propuso vender cajones de tomate de 20 kilos, al precio que la gente esté dispuesta a pagar. La respuesta fue inmediata y rotunda: llegó hoy a las 7.45 a la rotonda del acceso a la ciudad y en media hora logró liquidar casi dos toneladas de tomates a un precio promedio de $200 por cajón.

Por iniciativa suya y de otros chacareros de la zona que incluye a Goya, Lavalle y Santa Lucía, decidieron armar una feria por un día para rematar sus productos que, de otra manera, se fundirían o convertirían en alimento de animales. Decidieron ir hasta la rotonda de acceso a la ciudad de Goya (la segunda en importancia de la provincia de Corrientes) para vender los tomates que el Mercado de Concentración de Buenos Aires se niega a comercializar por falta de demanda. Incluso por falta de precio, puesto que en las últimas transacciones, según los productores, el mercado pagaba $80 por cajón de 20 kilos de fruta.

La gente hacía cola para comprar: eran vecinos de Goya pero también viajantes que pasaban por la rotonda de la Ruta 12 Gza. Hugo Parra y Mario Velázquez

Dada esta situación de crisis y, antes que tirar los tomates o darle de comer a vacunos y cerdos, Tomasella decidió probar algo diferente y vendió, en solo media hora, unos 1800 kilos de tomates a un promedio de $200 por cajón, puesto que así como hubo gente solidaria que se llevó sus 20 kilos de fruta por $1000 (algunos incluso pagaron más), hubo otras personas, de escasos recursos, que apenas aportaron $50 o $100.

“Nosotros sentimos que cumplimos el objetivo. Estamos muy contentos porque vendimos todo, vendimos bien, y de paso ayudamos a la gente, que nos pidió incluso que volvamos el sábado” dijo a LA NACION Julieta Vecchia, compañera de Tomasella en la “aventura”.

Temprano a la mañana, Tomasella fue el único productor vendiendo en la rotonda, pese a que la movida se anunció como general. “Fui el único que se animó a venir. Traje 91 cajones, de 20 kilos cada uno, y se vendió todo en media hora. La gente me pide que vuelva el sábado, pero veremos si se puede, porque hay que cosechar”, explicó Tomasella a LA NACION.

“Tal vez algunos productores no se animaron a venir porque el día está feo, llovizna. No sé”, dijo, al ser consultado sobre los otros productores.

No obstante esto, al promediar la mañana y dada la respuesta de la gente, otros tomateros se acercaron a vender sus productos. Cerca del mediodía eran al menos cinco productores más los que trajeron sus frutas como podían, en acoplados, camionetas e incluso llegó uno con tomates en el baúl de su auto. La gente hacía cola para comprar: eran vecinos de Goya pero también viajantes que pasaban por la rotonda de la Ruta 12.

Al mediodía, otros productores que hablaron con LA NACION dijeron que vendieron sus cajones a un promedio de $500 y entre $800 y $1000 los cajones de tomates cherry.

EL productor Miguel Tomasella en la feria que organizó para vender sus tomates Gza Hugo Parra y Mario Velázquez

“La gente tiene que enterarse y saber cuál es la situación que estamos pasando, porque me quieren comprar los cajones a $100 y en algunas verdulerías en Corrientes se venden a $180 el kilo”, dijo el productor.

En este momento, en las verdulerías de Goya se consiguen tomates a $100 el kilo. En tanto, en la capital correntina, desde $150, el kilo. Los que venden los productores en la rotonda “son tomates de muy buena calidad. Son de primera”, dijo Juan Cruz, profesional goyano y cliente ocasional.

En tanto, Luis, de la cooperativa de Goya, explicó: “Nosotros no fuimos porque vamos a enviar a Buenos Aires 400 cajones de 17 kilos y nos van a pagar $500”. Consideraron esa oferta un tanto mejor que liquidar su producción.

Propuesta

Todo comenzó el miércoles por la tarde cuando se conoció la decisión de los productores de vender los tomates “al precio que quiera pagar la gente”. Se hizo una convocatoria por redes sociales y medios de la provincia, dado que, según explicaron, el precio no logra repuntar y la fruta tampoco podía ser vendida en el Mercado Central.

“Medio desilusionado, empecé a poner en Facebook que si no vendía iba a empezar a tirar (los tomates) a las vacas. Entonces me escriben y me dicen “por qué no pones los cajones y que la gente te compre al precio que pueda pagar. Así se empezó a sumar gente”, contó Tomasella, en contacto con la prensa local.

“Es la única forma de recuperar algo de lo que invertimos, de hacernos escuchar, si no, se lo tenemos que dar el tomate a los animales”, agregó.

Según el productor, “nadie quiere llevar los tomates al Mercado Central” pues “piden una fruta más verde para que pueda durar mucho más en el lugar”.

Contó además que ayer en el Mercado el cajón “embalado se vendía a $500; a media mañana bajó a $300, que es el costo que sale el traslado hasta Buenos Aires mientras que el sábado pasado el cajón de tomates llegó a valer $80 ”.

Los productores, aunque contentos con la respuesta de la gente, siguen en alerta por la situación crítica que atraviesan y advirtieron que en las próximas semanas es posible que haya un faltante de fruta en las góndolas por el cambio de temperatura que se espera en los próximos días.

“Por el calor que está haciendo en estos días sí o sí hay que cosechar, y ahora se viene el frío, por lo que seguramente muchos nos vamos a quedar sin tomate porque le estamos exigiendo a la planta”, dijeron varios productores.

En los últimos días, en la provincia de Corrientes se registraron temperaturas máximas cercanas a los 30 grados. Hoy cambió el clima y bajó la temperatura a la mitad. Se esperan días fríos en adelante. Mientras tanto, hay productores que analizan seguir vendiendo sus frutas entre mañana y el sábado, para responder a la demanda de la gente. Hoy, desde las 16,30 sigue la venta.