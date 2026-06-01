“Si vas a hacer trigo, hacelo bien”, el mensaje de los expertos para la campaña

Con costos ajustados, más que nunca las decisiones deben ser precisas, advierte un informe de Nidera. En este marco, cuatro especialistas de la firma coinciden en que más allá del contexto, el trigo sigue siendo una pieza clave dentro del sistema productivo. La diferencia, destacan, está en el manejo.

Desde distintas regiones productivas del país, los responsables de Nidera coinciden en un punto: el trigo mantiene un rol estratégico dentro de los sistemas agrícolas y, frente a un escenario complejo, la clave no es abandonar tecnología sino utilizarla con inteligencia. “Si lo vas a hacer, hacelo bien”, resumen cuatro referentes regionales de la marca.

“El trigo forma parte de un sistema y está demostrado que los más equilibrados y diversos son también los más estables frente a escenarios adversos”, señala Luis Cardinale, desde el centro de Santa Fe.

Siempre, pero especialmente en escenarios como éste, el manejo fino cobra especial protagonismo, señala en la empresa. Indican que la elección de variedades, el respeto por las fechas óptimas de siembra, la nutrición y la sanidad son herramientas clave que potencian cada peso invertido.

La elección de variedades, el respeto por las fechas óptimas de siembra, la nutrición y la sanidad son herramientas clave que potencian cada peso invertido Nidera

La elección de la genética no solo define potenciales, sino también la dependencia en el uso de insumos. “Materiales como Baguette 610, con su gran aporte sanitario, son alternativas capaces de contribuir al equilibrio entre potencial productivo, calidad y comportamiento frente a enfermedades, lo que redunda en menores costos por tratamientos”, sostiene Atilio Viale, desde el norte de Buenos Aires, citando un producto.

La nutrición aparece como otro de los grandes ejes de la campaña. Aunque el nitrógeno continúa siendo una pieza determinante para alcanzar altos rendimientos, los especialistas remarcan la importancia de administrar riesgos y adaptar estrategias, precisa el reporte.

“Una alternativa es particionar la fertilización en diferentes momentos del cultivo. Eso permite minimizar riesgos y evitar comprometer toda la inversión desde el inicio de la campaña”, recomienda Vitale.

Regiones

En el sudeste bonaerense, donde el trigo históricamente ocupa un rol protagónico, las perspectivas siguen siendo positivas gracias a la humedad acumulada y al potencial productivo de la zona, dicen en el informe. Sin embargo, el foco está puesto en sostener aquellas prácticas de manejo que no implican costos pero sí pueden generar diferencias. “Hay decisiones de costo cero que siguen siendo fundamentales. La fecha de siembra es una de ellas y determina gran parte del potencial del cultivo”, destaca Martín Pascualetti, del sudeste de Buenos Aires.

El año pasado fue récord la cosecha de trigo Publicado en X

En el centro de Santa Fe, la mirada está puesta en preservar el sistema productivo completo. Allí el trigo no se evalúa por sí mismo, sino por su impacto dentro de la secuencia trigo-soja. “El desafío es no mirar al trigo como un cultivo aislado. Hay que pensar en toda la secuencia productiva y en cómo las decisiones de hoy impactan en los cultivos que vienen después”, señala Cardinale.

Mientras tanto, en Córdoba, si bien los altos costos generaron incertidumbre al comienzo de la campaña, el movimiento comercial muestra que muchos productores siguen priorizando el cultivo por su aporte agronómico. “Quizás se ajusten algunas decisiones, pero no vemos una caída importante de superficie porque el productor entiende el valor del trigo dentro de la rotación”, explica Irene Muñoz, referente en esa provincia.

Por su parte, en regiones como el Litoral, donde los márgenes se vuelven más estrictos todavía, aparece un fenómeno que atraviesa gran parte de la campaña: la postergación de algunas inversiones, aunque sin resignar superficie, señala el informe de la empresa. Mariano Iocco, responsable en esa región, apunta: “Hoy los márgenes son complejos, pero muchos productores priorizan mantener el área y sostener el orden productivo que les da la rotación”.

El trabajo concluye con este mensaje: “Lo cierto es que las estrategias podrán cambiar, algunas inversiones podrán administrarse distinto y cada zona tendrá sus propias particularidades. Pero, para todos, hacer trigo sigue siendo importante. Y la diferencia está en hacerlo bien”.