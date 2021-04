Registro para exportar carne: la vaca se hizo eco de los temores del mercado

La nueva resolución 3/2021 de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, que establece mayor control de las exportaciones de carnes, exige declaraciones juradas (DJEC) ante el RUCA que deben efectuarse antes del embarque. Estas declaraciones son similares a las de los granos “para transparentar el comercio de carnes”, según se indica En las planillas deben constar el precio FOB, las toneladas vendidas, el tipo de mercadería, destino y fecha de embarque, más una serie de datos del exportador que interviene.

Estas exigencias tienen como propósito evitar que algunos exportadores facturen, como han hecho, las operaciones a un valor inferior al real y logren que la diferencia se deposite en una cuenta en el exterior, tras lo cual liquidan los dólares a través del mercado de contado con liquidación.

Ese proceder generaba dos distorsiones: a) entraban menos dólares oficiales al país y caía la recaudación de derechos de exportación y b) generaba una situación de competencia desleal para los operadores legales: la diferencia de tipo de cambio daba mayor de poder de compra de hacienda a los que operaban en forma ilegal. Entonces la resolución del gobierno apunta a evitar estas distorsiones.

No obstante, este tipo de medidas despiertan fantasmas del pasado; si no hubiera habido ROE en su momento, no se pensaría que se pueden usar estos mecanismos para prohibir exportaciones. Sin embargo, hay temor relacionado a la falta de credibilidad del Gobierno y a declaraciones de funcionarios que amenazan con cerrar las exportaciones.

Ambos hechos hacen pensar a los ganaderos y exportadores que la resolución 3/2021 es una herramienta hacia delante para poder intervenir el mercado con mayor fuerza. No obstante, al día de hoy, corresponde aclarar que por ahora sólo se trata de un registro. También hay que consignar que parte del contenido de la resolución surge por pedido de operadores legales de la cadena, para evitar la competencia desleal.

Efectos sobre la cadena

La puesta en marcha de la resolución generó repercusiones inmediatas en el mercado de vacas para exportación. Los precios de la conserva buena e inferior sufrieron caídas de precios del orden 17$/kg hasta mediados de la semana, por el retiro de los operadores afectados por la resolución, combinado con un momento en el que hay una oferta abundante de vientres vacíos tras los tactos de otoño. No obstante, el viernes 23 de abril se recuperó en parte el valor de esta categoría de vacas, por lo que la caída semanal de precios fue del 13%.

Evolución de distintas categorías de precios en el Mercado de Liniers

Por otro lado, la resolución benefició estructuralmente a los exportadores que operan en forma legal en sus plantas, sin triangular con los cobros, que siguen operando normalmente y tendrán menor competencia desleal. Además, estos agentes tendrán beneficios coyunturales, al aprovechar la caída temporaria de precios de las vacas, porque siguen vendiendo la carne en destino a los mismos valores previos a la resolución 3/2021.

Obviamente, afecta negativamente a los marginales y también perjudica a los productores que intentaron cargar algunos kilos más a los vientres rechazados por vacíos tras el tacto. Asimismo, perjudica a los ganaderos que hicieron la palpación tarde y recién ahora pueden vender el descarte con precios menores.

Como contrapartida, la situación actual puede ser una ventana de oportunidad para quienes tenían pensado comprar vacas para engorde; podrían aprovechar esta baja de precios y apostar a que el mercado se recomponga más adelante, aunque no se alcancen los máximos previos a la resolución. Esto puede darse cuando se regularice la situación de algunos exportadores que se retiraron del mercado, pero que volverán en un tiempo utilizando las mismas reglas de juego y el dólar oficial para las liquidaciones, con el negocio sincerado.

El autor es analista de ganados y carnes de AZ-Group

Francisco Ravetti