Remate: se venden cuatriciclos y otros equipos de una conocida empresa agropecuaria

El próximo 14 de agosto, Monasterio Tattersall Activos realizará una subasta online de tractores, implementos agrícolas y ganaderos, mixers, cuatriciclos y otros equipos pertenecientes al establecimiento La Negra SA, con cierre de ofertas previsto para las 13. Según dijeron en la firma, la venta estará sujeta a aprobación por parte de las entidades vendedoras.

Detallaron que la convocatoria reunirá una amplia oferta de maquinaria destinada a distintas actividades productivas. Entre los lotes sobresalen tractores de marcas como John Deere, Valtra, Deutz, Deutz Fahr y Zanello, además de mixers, estercoleras, rastrillos, desmalezadoras, acoplados, transportadores de rollos, palas, comederos para hacienda y diversos implementos para el trabajo rural.

Según informó la firma martillera, entre las unidades más destacadas figuran un John Deere 5700 con cabina y pala frontal, un Valtra BH 174, un Deutz Fahr AX 4120, varios John Deere 6415, mixers Mainero, equipos Metalbert y otros implementos de uso agrícola y ganadero.

Se vende un tractor Valtra Monasterio Tattersall

La subasta también incluirá cuatriciclos Honda y Kymco, ampliando la oferta para productores que necesitan vehículos destinados a recorridas, tareas de mantenimiento o trabajos diarios dentro de los establecimientos.

Las imágenes publicadas en la plataforma muestran los equipos que saldrán a remate. Entre ellos aparecen un John Deere 5700 con cabina, un Deutz 70, un Deutz 110, un Valtra BH 174, un John Deere 3420, mixers Mainero y otras tolvas mezcladoras, además de cuatriciclos Honda FourTrax 300 y un Kymco MXU 150.

También se observan mixers de cuatro ruedas, implementos para alimentación de hacienda y maquinaria destinada a establecimientos ganaderos, una oferta que refleja el perfil mixto de los bienes incluidos en la subasta.

En Monasterio Tattersall destacaron que “la modalidad online permite ampliar el universo de compradores" Monasterio Tattersall

En Monasterio Tattersall destacaron que “la modalidad online permite ampliar el universo de compradores y facilita el acceso a maquinaria usada de reconocidas marcas mediante un proceso ágil, transparente y competitivo”.

La empresa señaló además que “la ficha completa de los lotes, las condiciones de venta y los requisitos para participar ya se encuentran disponibles en la plataforma de Activos de Monasterio Tattersall”.

En el remate del 14 de agosto se vende un cuatriciclo Honda

El procedimiento para participar es completamente digital. Según indicó la firma, “el procedimiento de compra es sencillo y tiene como único requisito ingresar y ofertar desde la plataforma con una simple habilitación previa por parte de la firma martillera”. Para poder ofertar, los interesados deberán registrarse previamente en la plataforma, solicitar la habilitación correspondiente y cumplir con el requisito de la garantía.

En ese sentido, la empresa explicó que “para poder participar se requiere una caución del 10% (depósito en efectivo o transferencia bancaria) o un 30% con Echeq en garantía (monto que, en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora, será devuelto en su totalidad en el plazo de cuatro a cinco días hábiles posteriores a la subasta)”.

En la subasta hay una gran variedad de mixers Monasterio Tattersall

Durante la subasta, cada participante podrá realizar todas las ofertas que considere necesarias. La firma aclaró que “un mismo oferente puede realizar más de una oferta para el mismo bien, predominando siempre la de mayor valor. En ningún caso las ofertas se pueden anular. Durante la subasta los participantes pueden observar en tiempo real el avance de la puja”.

En el remate se vende un mixers Mainero Monasterio Tattersall

Por último, dijeron que un aspecto destacado del sistema es el mecanismo de cierre dinámico. Según explicó Monasterio Tattersall, “si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos 30 segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará 30 segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas y así sucesivamente; finalmente queda la oferta de mayor valor, cuando ya nadie más ofrece un monto superior”.