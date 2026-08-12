“Resistente a los golpes”: presentaron la primera variedad de papa obtenida por edición génica en el país

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce desarrolló “OLI INTA”, una nueva variedad de papa que, mediante edición génica, evita el pardeamiento después del corte y reduce los daños internos provocados por golpes. La variedad fue inscripta en los registros del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y apunta a disminuir los descartes y las pérdidas en la producción y en la industria procesadora.

Según indicaron, el Laboratorio de Agrobiotecnología del INTA Balcarce desarrolló la nueva variedad que se caracteriza por mantener mejor su color luego del corte, no desarrollar moretones frente a los golpes y tener un excelente marco regulatorio para su adopción. “La edición génica permitió inactivar el gen de la polifenol oxidasa, lo que evita la formación de pigmentos oscuros en los tejidos dañados”, indicó Gabriela Massa, investigadora del INTA, del Conicet, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMdP e integrante del equipo de desarrollo.

En este sentido, destacó que “al reducirse el pardeamiento enzimático, disminuye el descarte industrial y se mejora la calidad del producto final”. Destacó que la papa es “resistente a los golpes” porque la enzima que está inactiva no permite que se desarrolle donde la papa está golpeada. Esto también evita la cantidad de papas de descarte por parte de la industria lo que ayuda al medioambiente.

En varios ensayos y procesos de evaluación, según agregaron, la variedad demostró la ausencia de moretones subsuperficiales en tubérculos sometidos a golpes durante la cosecha, el transporte o el almacenamiento.

De acuerdo con la investigadora, la edición génica utilizada en el desarrollo de OLI INTA no incorpora información genética de otras especies, lo que la diferencia de los organismos transgénicos. “Este aspecto resulta clave desde el punto de vista regulatorio, ya que estas variedades siguen la misma normativa que las obtenidas por mejoramiento convencional”, expresó.

OLI INTA fue desarrollada por investigadores del INTA Balcarce INTA

Sergio Feingold, excoordinador del Programa Nacional de Biotecnología del INTA, agregó que “esta tecnología permite incorporar cualidades a variedades exitosas para la producción, lo que representa un cambio fundamental en la manera de hacer mejoramiento en la papa”. La edición génica es una herramienta estratégica que acelera los tiempos de desarrollo y favorece la adaptación a nuevas condiciones ambientales, plagas y enfermedades.

En ese sentido, mencionaron que la mejora tiene beneficios tanto económicos como ambientales: permite reducir pérdidas en la industria procesadora, mejorar la valorización de la producción y disminuir el volumen de residuos generados en el proceso.

Por otro lado, el registro se da en un contexto global de creciente reconocimiento internacional, donde recientemente la Unión Europea avanzó en un nuevo marco para las Nuevas Técnicas Genómicas (NGTs). Asimismo, la inscripción abre la posibilidad de avanzar con registros en otros países de la región, como Brasil, donde esta tecnología cuenta con un marco favorable.

Permite mantener mejor el color después del corte y reducir los daños internos causados por golpes

OLI INTA fue inscripta oficialmente en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares del Inase. Además, indicaron que este es el resultado del trabajo conjunto de investigadores del INTA y del Conicet, con financiamiento de iniciativas como Procisur y Fontagro, integrando conocimiento científico y demandas del sector productivo para lograr una innovación concreta transferible a la cadena agroindustrial.