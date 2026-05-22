Retenciones a la soja: cuál será la alícuota que pagará a partir de 2027

El presidente Javier Milei anunció una reducción gradual de las retenciones a la soja a partir de enero de 2027, en el marco del acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Según explicó, la baja será de entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales por mes, dependiendo de la evolución de la recaudación fiscal.

Aunque el Gobierno todavía no oficializó el esquema mediante un decreto, el anuncio abrió interrogantes sobre cuál será la alícuota efectiva que pagará la soja durante 2027 y 2028.

Actualmente, el poroto de soja tributa un derecho de exportación del 24%, tras las reducciones permanentes anunciadas por el Gobierno en 2025.

“En este momento les quiero anunciar que vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5% a partir de junio de 2026. Pero no solo eso. Sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y, a partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028, si nosotros reelegimos", expresó el mandatario en el acto que se realizó en la Bolsa de Cereales porteña.

Cómo quedarían las retenciones a la soja en 2027

De acuerdo con el esquema anticipado por Milei, si la alícuota de esta oleaginosa parte del 24% vigente y la reducción comienza en enero de 2027, el impuesto podría bajar de la siguiente manera:

Con una reducción de 0,25 puntos porcentuales por mes, si las condiciones fiscales obligan a aplicar el piso del anuncio, el retroceso acumulado durante los 12 meses de 2027 será del 3% total. El cronograma de alícuotas mes a mes se estructuraría de la siguiente manera:

Enero 2027: 23,75%

Febrero 2027: 23,50%

Marzo 2027: 23,25%

Abril 2027: 23%

Mayo 2027: 22,75%

Junio 2027: 22,50%

Julio 2027: 22,25%

Agosto 2027: 22,00%

Septiembre 2027: 21,75%

Octubre 2027: 21,50%

Noviembre 2027: 21,25%

Diciembre 2027: 21%

El “piso del 18%” corresponde al escenario más agresivo de reducción Archivo

En tanto, con una reducción mensual de 0,5 puntos porcentuales, el esquema de baja quedaría configurado de manera progresiva a lo largo de todo 2027 y, si el nivel de recaudación permite aplicar el techo anunciado, el retroceso acumulado alcanzaría el 6% total en el año, con una evolución escalonada de las alícuotas mes a mes.

Enero 2027: 23,5%

Febrero 2027: 23%

Marzo 2027: 22,5%

Abril 2027: 22%

Mayo 2027: 21,5%

Junio 2027: 21%

Julio 2027: 20,5%

Agosto 2027: 20%

Septiembre 2027: 19,5%

Octubre 2027: 19%

Noviembre 2027: 18,5%

Diciembre 2027: 18%

Qué dijo Milei sobre las retenciones

Durante su discurso, Milei señaló que la reducción será “de manera continuada hasta el año 2028” y aclaró que el ritmo dependerá de la recaudación. En rigor, se desconoce si el esquema podría tener una reducción intercalada entre los 0,25% y 0,50%.

Vale recordar que el mandatario ya había anunciado previamente una baja permanente de retenciones para distintos cultivos durante la inauguración de la exposición rural de Palermo en julio de 2025. En aquel momento, la soja había quedado con una alícuota del 26%, luego de haber tributado anteriormente hasta 33%. En diciembre pasado bajó la tasa al 24%.

El presidente Milei participó del acto por los 172 años de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires captura

Hasta el momento, el Gobierno no publicó el decreto con el detalle técnico de la medida. Por eso, todavía no se conocen precisiones sobre si la baja será automática o escalonada; qué ocurrirá en caso de cambios en la recaudación; si alcanzará también a harina y aceite de soja; y cuál será la fecha exacta de implementación.

Según indicó el propio Presidente, la reducción comenzará en enero de 2027 y continuará durante 2028.