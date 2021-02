Retenciones: Alberto Fernández recibirá este miércoles a la Mesa de Enlace

Alberto Fernández recibirá a la Mesa de Enlace este miércoles, a las 15.30 Fuente: Archivo

El presidente Alberto Fernández recibirá este miércoles, a las 15.30 en Casa Rosada, a los dirigentes de la Mesa de Enlace, según confirmaron fuentes oficiales.

Esta tarde, después de un encuentro interno, la agrupación donde confluyen Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) decidió pedir una audiencia al jefe de Estado luego de que amenazara al campo con subir las retenciones y poner más cupos para exportar.

Ayer, el jefe de Estado alertó con la posibilidad de tomar esas medidas si no bajaban los precios de los alimentos. Pese a la confirmación de la reunión, en las entidades del agro aguardaban ser informadas.

"El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema (por la suba de los precios de los alimentos), dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan", dijo Fernández a Página 12.

"Yo les pido que comprendan de lo que estoy hablando y que la gente me entienda. Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos", remarcó el Presidente en la entrevista, tras lo cual pidió al sector del agro "entender que son parte de la Argentina", agregó, y continuó: "Yo le he dicho al ministro de Agricultura que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo".

La Mesa de Enlace se reunió de urgencia tras las definiciones de Fernández y en un comunicado le respondió con dureza. Expresó su "más absoluta consternación" frente a las palabras donde, precisó, el mandatario "acusa a todos los productores argentinos y al campo en general de ser los responsables del aumento de los precios y los amenaza con implementar un aumento de retenciones o cupos de exportación, dos medidas devastadoras para la producción".

"Pocas veces en la historia democrática se vio a un Presidente dirigirse tan injustamente a millares de argentinos por el solo hecho de llevar a cabo una actividad lícita y noble, como es la producción de alimentos. Peor aun, amenazarlos públicamente frente al resto de sus compatriotas y al mundo, a partir de una acusación sin ningún tipo de fundamento, humillándolos, una vez más, con una actitud que no se condice con su investidura ni con la debida mesura e imparcialidad que debe exhibir la máxima autoridad de la Nación", agregaron las entidades.

A los ruralistas les preocupa dejar en claro que no son formadores de precios. Por ello, en el comunicado tras la reunión expresaron: "Nuestra actividad incide ínfimamente en el precio final de los alimentos. En su composición impactan muchísimo más los costos provenientes de otros eslabones de la cadena y, sobre todo, del Estado, a través de los impuestos y tributos".

Más críticas

En tanto, entidades rurales del interior expresaron su malestar por las expresiones del mandatario. "Los precios domésticos ya están desacoplados de los precios internacionales Sr. Presidente, por efecto de las retenciones y del desdoblamiento cambiario. Muy lejos estamos los productores de recibir el valor internacional de los bienes que exportamos", señaló en un comunicado la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).

Por su parte, la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) indicó: "La producción primaria es tomadora y no formadora de precios. Está claro que prohibir o castigar a un sector no da resultado en ningún lugar del globo. Sólo provoca menos trabajo y, más pobreza -sí, la que tanto se empeña en combatir-".

"La producción no es responsable de los precios como sí lo es el mismo Gobierno que poco o nada hace para reducir la tremenda carga impositiva que agobia y encarece los productos de la canasta familiar", señalaron, por su parte, las asociaciones de criadores de Angus, Bonsmara, Braford, Brahman, Brangus, Hereford, Limangus, Limousin, Sanga, Shorthorn.

"Tenemos la oportunidad de seguir creciendo, generar más trabajo y divisas sin dejar de abastecer a la población. La coyuntura se resolverá rápidamente dentro del juego de oferta y demanda, si mantenemos señales y reglas de juego estables. Ese es el camino, no el enfrentamiento estéril entre sectores, buscando culpables, que solo generará conflictos y harán retroceder todo lo logrado", concluyeron.

