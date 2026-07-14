Retenciones, infraestructura y crédito: el pedido que Nicolás Pino le hará a Javier Milei en la inauguración de la Rural

Mientras la 138a. Exposición Rural de Palermo comenzó a tomar forma con el tradicional ingreso de los primeros animales al predio, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, aprovechó el puntapié inicial de la muestra para empezar a delinear la agenda que el campo llevará al Gobierno. A menos de dos semanas del acto inaugural, el domingo 26, donde volverá a compartir escenario con Javier Milei, el dirigente adelantó que insistirá con la eliminación de las retenciones, aunque sostuvo que hoy también existen otras prioridades para mejorar la competitividad, como la infraestructura y el acceso al crédito.

Eran las ocho de la mañana cuando los primeros animales comenzaron a bajar de los camiones a la pista central en Palermo. En medio de un intenso frío y bajo un cielo cubierto, un carnero Romney Marsh y una vaca Limousin con su ternero marcaron el inicio de la cuenta regresiva para el inicio de la muestra, que abrirá sus puertas el próximo jueves y se extenderá hasta el 26 de julio bajo el lema “El campo nos une”.

Tras el acto de bienvenida y sin revelar demasiados detalles sobre el contenido de su discurso, Pino adelantó cuáles serán los principales planteos del campo al Gobierno. Según explicó, la relación institucional con la administración nacional atraviesa un momento de diálogo permanente.

“Con este Gobierno, por supuesto, tenemos un diálogo abierto, permanente, cruzamos ideas y opiniones permanentemente con nuestro principal referente, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Pero tenemos diálogo con todos los ministros y con el presidente de la Nación“, afirmó.

Pino: “Con este Gobierno, por supuesto, tenemos un diálogo abierto, permanente" Ricardo Pristupluk

En ese contexto, señaló que el sector seguirá insistiendo con uno de sus históricos reclamos: la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX). “Hay demandas porque tenemos oferta. Quiero decir con esto es que pedimos que se acomoden, por supuesto, los nefastos Derechos de Exportación, que eso se termine de una buena vez“, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que hoy la agenda del agro ya no se limita únicamente a ese tema y que aparecen otras cuestiones vinculadas con el crecimiento de la producción. “Ya estamos hablando de otro tipo de cosas que en la Argentina no se hablaban, tan sencillo como infraestructura, algo vital porque a nosotros nos pueden pedir que produzcamos más y mejor, pero si no tenemos por dónde mover ese producido; también el costo argentino sigue incrementándose”, expresó.

Para el dirigente rural, mejorar la infraestructura es una condición indispensable para que el potencial productivo pueda transformarse en mayor competitividad. A esa lista de pedidos sumó otro punto que considera central para el desarrollo de la actividad: el financiamiento.

“Hablamos de algo que es fundamental para el crecimiento de cualquier actividad dentro del campo que es el crédito. Todavía las tasas no están reflejando un nivel de interés que nos permita trabajar tranquilamente y crecer en nuestra producción. Así que de esas cosas estamos hablando con el Gobierno“, indicó.

Consultado sobre la posibilidad de que Milei anuncie nuevas medidas durante la inauguración oficial, Pino prefirió ser prudente. Fue el año pasado cuando el Presidente eligió la pista central de Palermo para comunicar una reducción de retenciones. En esa línea, aclaró que no recibió ningún anticipo.

“El Presidente no nos adelantó nada de si va a haber algún tipo de anuncio, particularmente. Pero siempre que un presidente viene a hablar en esta tribuna habitualmente trae noticias. Pero, para no generar expectativas, dejémoslo al Presidente que venga el domingo 26 y que haga el anuncio que tenga que hacer“, señaló.

Durante la conferencia también fue consultado por una frase pronunciada días atrás por Milei, quien había dicho que en la Argentina solo se producían “biromes y dulce de leche”. Pino relativizó esa declaración y sostuvo que el comentario fue interpretado fuera de contexto.

“Lo dijo, pero también los otros días dijo que el campo era el sector más competitivo y más productivo de la Argentina. Lo conocemos al Presidente, sabemos que si bien no es del sector, es un fanático del campo porque no solo lo dice, sino lo muestra con acciones. Así que vamos para adelante”, afirmó.

Tim Payne posa para las fotos. Atrás, la cabañera Florencia Gibson y el presidente de la Rural, Nicolás Pino Ricardo Pristupluk

Mientras tanto, la muestra comenzó a tomar vida con el tradicional ingreso de los primeros ejemplares. El primero en descender fue Tim Payne, un carnero Romney Marsh perteneciente a Sucesión de Cosme Gibson. Su llegada tuvo un significado especial porque la Asociación Argentina de Romney Marsh celebra este 2026 sus 90 años de trayectoria. El animal lleva el nombre del jugador neozelandés que se hizo conocido durante un Mundial de rugby porque su genética proviene de ese país.

La vaca Tini Tini nació en 2022 en la Rural Ricardo Pristupluk

Casi al mismo tiempo ingresó Tini Tini, la vaca Limousin de la cabaña La Cotidiana, de Capilla del Señor. Su historia es particular. Nació el 27 de julio de 2022 en el mismo predio de Palermo y ahora regresó convertida en madre. Con alrededor de 720 kilos, volvió acompañada por su ternero de seis meses, bautizado “De Paul”, un nombre elegido como continuidad del de su madre. La presencia de Tini Tini también coincidió con otro aniversario institucional: este año la Asociación Argentina de Criadores de Limousin celebra 60 años de trayectoria.