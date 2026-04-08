Reunión: CRA le planteó a Sturzenegger reparos por los cambios en el sistema sanitario

En medio de las reformas del Gobierno que impactan en el agro, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se reunió este miércoles con el Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en un encuentro institucional que dejó como saldo la apertura de una mesa de trabajo sobre temas sensibles para el sector, entre ellos la ley de semillas, el sistema sanitario y el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI). CRA se opuso hace unas semanas al anuncio oficial para que se pueda elegir desde 2027, más allá de las fundaciones, un veterinario privado habilitado ante el Senasa para llevar adelante la vacunación contra la aftosa.

En la sala donde estaban más de cuarenta dirigentes, el funcionario fue a abrir una instancia de diálogo directo con el sector agropecuario. La reunión, que también contó con la participación del secretario del Ministerio, Alejandro Cacace y, más tarde con la presidente y vicepresidente del Senasa, María Beatriz Giraudo y Néstor Osacar, respectivamente, se dio en un contexto de reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.

“Se trataron tres o cuatro temas para los cuales hubo tiempo y otros temas que les vamos a hacer llegar para seguir esta apertura al diálogo y a un trabajo en conjunto”, destacó el presidente de CRA, Carlos Castagnani, al poner en valor la importancia del encuentro.

Uno de los planteos que pudieron poner en valor desde CRA estuvo vinculado al impacto de las políticas de desregulación sobre el sistema sanitario, un aspecto considerado estratégico para la producción y las exportaciones. “Se le trasladó el miedo, el temor o la precaución que tenemos desde nuestro sector de que esta desregulación no debilite el sistema sanitario”, precisó.

CRA advirtió a Sturzenegger por el sistema sanitario CRA

El tiempo limitado del ministro —que debía trasladarse al Congreso donde tenía que defender el proyecto de ley de la propiedad privada— condicionó la profundidad del intercambio, aunque no impidió abordar los principales ejes de preocupación del sector, según destacó el dirigente.

Entre los puntos abordados enumeró: “Se habló, por supuesto, del sistema sanitario, la ley de semillas y el RIMI”. Recordó que el ministro tuvo enfrente a una de las entidades más federales que existen: “Estaban las 15 confederaciones que representan todo el territorio nacional, con todas las producciones y economías regionales”, agregó.

Según el dirigente rural, el tono del encuentro fue constructivo: “Fue una reunión muy positiva, porque se plantearon las situaciones con mucha educación y con mucho fundamento técnico. Tuvimos la oportunidad de manifestar a un ministro temas que nos preocupan y se llevó dos o tres temas importantes para estudiar”.

Con respecto a la preocupación de los dirigentes por la desregulación en el sistema sanitario, destacó que, si bien el ministro sostuvo una visión distinta, destacan que se abrió una instancia de trabajo. “Lo importante es que hay un tiempo donde combinamos decir: ‘bueno, tomémonos un tiempo para trabajar e intercambiar ideas’”, puntualizó Castagnani.

Tras la visita del funcionario, los dirigentes pudieron profundizar en este punto con la participación de autoridades del Senasa sobre las cuestiones más técnicas y específicas que atañen al ente.

El campo llevó sus reclamos a Sturzenegger CRA

Otro de los ejes fue la ley de semillas, un debate que el sector arrastra desde hace años y que volvió a cobrar impulso a partir de la firma del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos. Castagnani añadió que el ministro les dejó en claro que el tema tiene una ventana temporal definida para avanzar. “Hay un tiempo hasta 2027. Tenemos un tiempo bastante importante para debatir y puede haber quizás un consenso en algunos puntos”, subrayó.

El trasfondo se da por el compromiso del Gobierno de Javier Milei y Donald Trump de avanzar hacia estándares internacionales —como los vinculados al convenio Upov-91— en el marco de acuerdos con Estados Unidos, lo que genera tensiones entre la protección de la propiedad intelectual y el uso propio de las semillas por parte de los productores.

La resistencia de buena parte de los productores a avanzar a la adhesión del acta de Upov-91 radica en que, según explicaron en el sector, esta versión amplía los derechos de los obtentores, exige en muchos casos autorización para reutilizar semilla y extiende el control incluso sobre el grano cosechado, indicaron. La Argentina está adherida al acta de 1978 de UPOV y tiene una ley de semillas de 1973.

María Beatriz "Pilu" Giraudo, presidenta del Senasa, también estuvo ante los dirigentes de CRA

Por último, CRA planteó al ministro modificaciones al RIMI, un régimen orientado a promover proyectos mediante beneficios fiscales y estabilidad normativa. Según explicó Castagnani, el esquema actual podría dejar afuera a los productores como personas físicas: “Hoy el RIMI estaría dejando a la persona física fuera de la inversión. Si tomamos la inversión que quizás realiza varias veces durante el año, supera el monto mínimo y tendría que entrar en el RIMI. Esto le interesó, lo anotó y se comprometió a trasladarlo a Economía”.