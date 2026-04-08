Abandonada: el Gobierno dejó de pagar una obra en la ruta 5 adjudicada a Cristóbal López y la empresa despidió a los empleados

La construcción de la doble trocha en la ruta nacional 5, en el tramo de 30 km que une Mercedes con Suipacha, volvió a paralizarse, aunque no se registraba un avance significativo. La obra, que había sobrevivido al recorte inicial de infraestructura tras ser incluida en la Ley Bases, hoy se encuentra detenida por falta de pago del gobierno nacional, lo que derivó en el despido del grueso de la plantilla de trabajadores por parte de la UTE conformada por CPC SA y Vial Agro SA. La 5 es una ruta clave para el agro e incluso para los camiones que llegan hasta Vaca Muerta con arena para el fracking.

Tras una segunda licitación bajo la gestión de Alberto Fernández, la obra fue frenada apenas asumió Javier Milei. Originalmente, el hecho de la paralización de las obras tenía que ver con la decisión del gobierno a nivel nacional de que no iba a avanzar en ciertos temas de infraestructura. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que se decidió retomar este tramo a mediados de 2024 por su nivel de ejecución y prioridad estratégica. “Se revisaron todos los papeles y se decidió continuar, más allá de que CPC sea de Cristóbal López”, explicaron desde el gobierno nacional, donde aclararon que la adjudicación ya estaba hecha.

Algunas obras se retomaron porque entraron dentro de la Ley Bases por diferentes motivos. Por nivel de ejecución, había obras que estaban en un 90% ejecutadas, entonces se decidió seguir, según mencionaron. Esta fue una de ellas.

En 2024 las obras se paralizaron en la ruta nacional 5 Ricardo Pristupluk

Sin embargo, la reactivación duró poco tiempo y no se llegaron a concluir las tareas por la falta de pagos de la Nación a la empresa concesionada. La misma fuente aclaró que la “ralentización de las obras” se dio “hace pocos días” por un “tema de los pagos”. Según mencionaron, las áreas de finanzas encargadas de ejecutar los pagos están trabajando intensamente para resolver el atraso: “Están trabajando a full para solucionarlo”. Además, destacaron que esta obra no tiene relación con la licitación del “Tramo Pampa” (ruta 5) para operación y mantenimiento. “Eso es otra cosa, es para la traza existente. Esta obra es una doble trocha nueva”, aclararon.

La historia de esos 30 kilómetros de la ruta 5 son un manual de desprolijidades y desidia. En enero de 2022, CPC Construcciones, la constructora del patagónico, se adjudicó por segunda vez el tramo que hoy es motivo de controversia en uno de los corredores fundamentales para la producción y para Vaca Muerta, ya que por ahí circulan no menos de 200 camiones por día con la arena necesaria para el fracking.

En ese verano de 2022, la constructora se adjudicó una licitación por $4323 millones, o lo que es lo mismo, US$39 millones a valores de entonces, para construir 30 kilómetros de autopista en la ruta 5, entre Mercedes y Suipacha, en la provincia de Buenos Aires.

Se trató de un capítulo más de una historia increíble detrás de ese corto tramo de asfalto. Esos 30 kilómetros ya habían sido entregados a la constructora de Cristóbal López varios años antes, en plena administración de Cambiemos.

¿Cómo fue posible que se le entregó dos veces una misma obra? Por una simple razón: alguna vez, ante varios incumplimientos comprobados y ante el abandono de la obra, la propia Vialidad, que en 2022 le otorgó el contrato, le rescindió esa misma obra en 2018. Unos años después, en 2022, la gestión de Alberto Fernández y su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, tachó aquellos antecedentes y escribió un capítulo más. Lo que era negro pasó a ser blanco impoluto y, de esta manera, sin reparar en los antecedentes como si se tratara de otro país, Vialidad Nacional volvió a conceder el contrato a quien antes tachó de incumplidor.

Pasaron los años y la obra avanzó a paso de hormiga. No hay un solo kilómetro terminado, ni un tramo ni un puente ni una colectora. Ni siquiera se acercó a Suipacha o a Mercedes, sino que solo avanzó con movimiento de suelo y alcantarillas en el medio del trayecto. Es decir, la zona de obra más compleja, no hay ni noticias de la obra. En los últimos días, todo es un desierto. Las máquinas viales y las camionetas que le daban un pequeño atisbo a obra pública desaparecieron. El pasto empezó a crecer y el abandono es total.

Situación

A partir del despido del personal y el levantamiento de toda la maquinaria que estaba apostada en la ruta, la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, del bloque Cambio Federal, presentó un proyecto de declaración expresando su “profunda preocupación” por el parate y la incertidumbre sobre los fondos internacionales del BID y el Banco Mundial destinados al proyecto. En diálogo con LA NACION, la legisladora indicó: “La confirmación de que la Autovía Ruta 5 no va a continuar es una noticia muy dura para todo el interior bonaerense. Frenar esta obra es volver a postergar a una enorme región de la provincia. No se entiende cómo, en una región que produce, trabaja y mueve gran parte de la economía del país, se siguen frenando obras fundamentales para su desarrollo, su conectividad y su seguridad".

Silvina Vaccarezza, diputada provincial del bloque Cambio Federal Gentileza

En ese sentido, Vaccarezza subrayó la peligrosidad de la vía y el grado de preocupación que esto genera si no se continúa. “En el último mes volvimos a ver accidentes gravísimos, incluso, con víctimas fatales. Es doloroso ver cómo se posterga al interior en una región que produce y mueve la economía”, destacó. Además, calificó de “preocupante” el nuevo esquema de concesiones.

“Lo que hoy plantea el gobierno nacional con las nuevas concesiones es muy preocupante, porque en el caso de la ruta 5, dentro del llamado ‘Tramo Pampa’, ya no se contempla la construcción de la autovía, sino apenas tareas de mantenimiento, corte de pasto y bacheo. Está claro que mantener una ruta es necesario, pero eso no reemplaza de ninguna manera la obra estructural que hace falta”, señaló.

Además observó que, si bien era una decisión que, por cómo viene actuando el Gobierno, se podía esperar, todavía mantenía la esperanza de que esta obra tan importante no se abandonara definitivamente. “La ruta 5 es una vía estratégica para la producción, para el transporte, para el desarrollo y para la conectividad del interior”, dijo.

Como se indicó, la obra está a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por CPC SA y Vial Agro SA. Vale recalcar que CPC SA pertenece al empresario Cristóbal López, aunque desde el oficialismo relativizaron ese punto y aclararon que esta licitación se hizo durante la gestión del gobierno anterior: “Así como tiene esta, tiene la Autopista Presidente Perón, y varias obras a lo largo y ancho de la Argentina”, indicaron.

En esa línea, la diputada bonaerense amplió la crítica a otros corredores clave: “Lo mismo pasa con la ruta 7. Son corredores que no pueden seguir esperando mientras se acumulan accidentes y reclamos. Hay una mirada muy centralista en estas decisiones. Se recortan obras claves en el interior como si fueran secundarias, cuando en realidad son fundamentales para la producción, la logística y la seguridad vial. Abandonar estas obras es una forma de darle la espalda al interior bonaerense, que produce, trabaja y necesita infraestructura para crecer”.

Este medio intentó tener una opinión de allegados a la empresa de López, pero hasta el momento no tuvo respuestas.