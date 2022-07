Revuelo por un proyecto para que todos los caballos del país tengan un chip

Un fuerte revuelo causó en el sector equino una carta de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Única) en la que, en representación de cuatro frigoríficos de carne equina del país que están en ella, envió al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y al Senasa para solicitar que se homologue el Sistema Realidad “para el registro de existencias, movimiento y trazabilidad total de los équidos del país” con un chip. Para la Cámara de la Industria Nacional Equina (Camine), eso es una decisión “unilateral y arbitraria”. En el sector hay enojo por la falta de convocatoria a una mesa de trabajo para discutir el tema.

En la carta, Única pidió “expresamente su pronto despacho, dejando constancia de que la interposición del presente pedido demuestra la voluntad de todos los involucrados para obtener una favorable respuesta”. El encargo no quedó ahí, sino que sugirió cuál sería la empresa adecuada para la implementación del chipeo de los animales.

“Única ha seleccionado a KYAS SRL como proveedor e implementador de la solución tecnológica, tomando en cuenta su amplia y probada experiencia en el rubro agroalimentario”, remarcaron, en un anexo a la carta.

Según dicen en el sector, por año se faenan unos 120.000 equinos en una población cercana a los 4 millones de animales en el territorio nacional. En la misiva, que lleva la firma de Gustavo Valsangiácomo, presidente de la entidad, se describe al proyecto como “único y superador” donde se contempla “el bienestar animal y la seguridad de las personas”.

“En efecto, este innovador ‘Sistema Realidad’ propone un programa de registro sinigual en la Argentina y en el mundo, con tecnología de vanguardia de probada experiencia en el rubro agroalimentario, de uso oficial en la Argentina en Senasa, Dirección Nacional de Protección Vegetal, de aceptación en diversos mercados internacionales”, argumentó Única.

En diálogo con LA NACION, en defensa del programa, Valsangiácomo dijo que como industria no están para dar participación a quienes no son sus proveedores de caballos. “En todo caso debería ser el Gobierno quien los convoque. Igualmente, se está en el inicio del programa con pruebas piloto y seguramente más adelante se harán consultas del tema. Esto es superador e innovador y necesitábamos un programa para resolver un problema que tenemos. Este sistema puede prolijar una situación compleja que vemos en el país”, explicó.

Del otro lado, las entidades del sector equino señalaron que los cuatro frigoríficos equinos de Única enviaron una propuesta que abarca no solo animales que van a faena, sino que incluye caballos que no atañen a su actividad. En contra por la forma y el momento económico que atraviesa el país, para Eduardo Novillo Astrada, presidente de Camine, integrada por 17 asociaciones de deporte y cría de caballos, “no se puede tomar un decisión así, de manera unilateral y arbitraria”.

“No solo que estamos en un momento en donde la Argentina está inmersa en una crisis económica como para incurrir en gastos extras que pueden esperar, sino que ninguna entidad del sector fue consultada ni invitada a las reuniones. No es la manera para que se manejen un Ministerio y un organismo sanitario como el Senasa. No deben hacerse así las cosas. Tomaron una decisión repentina, apurada e inconsulta”, enfatizó.

Única le pidió al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, la homologación de un sistema para la trazabilidad Fabián Marelli

En este contexto, Camine envió una carta tanto a la cartera agrícola como al Senasa pidiendo explicaciones al respecto “de suma importancia” para los criadores. En esta línea, Santiago Tapia, presidente de la Comisión de Sanidad de la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó que es “un disparate” este programa de trazabilidad que la industria frigorífica busca que homologue el Gobierno.

“Acá hay dos cuestiones que hacen mucho ruido. Por un lado, no convocaron a las cámaras que nuclean a los criadores y productores para debatir sobre el tema. Por otro, no pueden ellos elegir cuál sería la empresa para llevarlo a cabo. Se debe llegar a un acuerdo entre todos y luego debe haber una licitación”, remarcó.

“Es todo muy raro, ¿cuál es el apuro? Es de locos que, entre gallos y medianoche, salgan a pedir de manera urgente que se homologue algo que lleva tiempo ponerse de acuerdo. Si la industria frigorífica tiene algún problema puntual, que lo diga y se resolverá pero poner en marcha de manera arbitraria un sistema sin la participación de una gran parte del sector es un disparate”, añadió.

En este sentido, recordó que años atrás la provincia de Buenos Aires quiso implementar un plan parecido, donde buscaba activar el Documento Único Equino (DUE) que dejaría de lado la guía única de traslado para el movimiento de caballos que venía rigiendo de hace tiempo. Sin embargo, como no hubo anuencia de las distintas organizaciones, quedó sin hacerse.

Para Raúl Etchebehere, presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos (ACCC), a pesar que los animales de pedigree estarían exentos de dicha trazabilidad “es preocupante que este proyecto avance sin que las asociaciones hayan sido partícipes, solo con la anuencia de una ínfima parte de la actividad”.

En tanto, fuentes ligadas con el Ministerio de Agricultura indicaron no tener detalles del programa y dijeron que fue manejado por el Senasa y la industria equina. “Nos reuniremos con funcionarios del Senasa el próximo lunes para ver de qué se trata la iniciativa. Como es la voluntad de siempre del ministro Domínguez, no se va a tomar ninguna decisión ni se va poner en marcha sin antes sentar a los actores de la cadena y generar una mesa de diálogo, donde todos podrán exponer sus posturas a favor y en contra”, señalaron.

En la carta Única da entender que hubo contactos con Agricultura: “Por medio de la presente, me dirijo a ustedes como presidente de la Unión de la Industria Cárnica Argentina UNICA en representación de los cuatro frigoríficos de carne equina del país (el total de la industria), como continuación de la reunión presencial que mantuvimos el pasado 23 de febrero de 2022 con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, su Jefe de Gabinete, Jorge Ruiz, el Vicepresidente de Senasa, Rodolfo Acerbi, y la Directora Nacional de Sanidad Animal de Senasa, Ximena Melón, y equipo en donde presentamos el “Sistema Realidad”, un proyecto único y superador para la solución para el registro, existencias, movimiento y trazabilidad total de los équidos contemplando el bienestar animal y la seguridad de las personas...”

Luego indica: “De esta forma, después de varias reuniones y conversaciones posteriores, según lo conversado, les solicitamos la homologación del Sistema Realidad para el registro de existencias, movimiento y trazabilidad total de los équidos del país”.