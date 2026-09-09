“Roma no paga traidores”: el mensaje de Milei para felicitar a Nicolás Pino por su triunfo sobre Marcos Pereda

El presidente Javier Milei felicitó a Nicolás Pino por su triunfo en la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde tendrá otro mandato, hasta 2028. Pino le ganó a Marcos Pereda, su vicepresidente, con quien mantenía una intensa disputa desde hace largo tiempo.

“Roma no paga traidores. Felicitaciones Nicolás...!!!”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, citando la noticia sobre la victoria del presidente de la SRA. Pino es de los dirigentes del agro que mejor sintonía tiene con Milei, una relación donde el ruralista tiene acceso directo a la Casa Rosada y a distintos funcionarios y asesores. Tiene vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo. Ayer, por ejemplo, Pino lo vio al asesor presidencial Santiago Caputo en Casa Rosada. “Fue una conversación informal”, confiaron en ese lugar ante una consulta de LA NACION. Desde la entidad agropecuaria señalaron, en tanto, que no se hacían comentarios sobre reuniones privadas.

El vínculo entre Milei y Pino se remonta a la época en la que el ahora Presidente hacía campaña para diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Pino le abrió las puertas de la entidad y sintonizaron enseguida. En algún momento trascendió que cuando Pino le preguntó a Milei quién lo asesoraba en temas agropecuarios, el entonces candidato le respondió: “Vos”. Milei no solo estuvo en la Exposición Rural de Palermo, sino también en otras muestras agropecuarias que se hicieron en el predio, como las de las razas bovinas Angus y Hereford.

Milei no se metió en la campaña de Pino para renovar su mandato. En la última Exposición Rural de Palermo, se especulaba con la posibilidad de anuncios para el sector agropecuario que, se decía entonces, podían ayudar al triunfador de las elecciones. El titular de la entidad ha preferido todo este tiempo apostar al diálogo con los funcionarios del Gobierno para obtener medidas para el agro.

El posteo de Milei tras el triunfo de Nicolás Pino en la Rural

En julio del año pasado, trascendió un encuentro de Pino y Milei en Olivos donde el tema de las retenciones estuvo en la agenda. “Hablaron mucho de las retenciones”, contaron en esa oportunidad cerca del presidente de la Sociedad Rural Argentina. Y agregaron: “Pino le dijo que la alícuota del 33% a la soja es obscena y antiproductiva”. Vale aclarar que hoy las retenciones a la soja están, tras una reducción implementada, en el 24% y continuarán a la baja según un cronograma que empezará a regir en enero del próximo año.

Tras la victoria de hoy, Pino señaló: “Vamos a continuar trabajando para alcanzar un objetivo que consideramos central: retenciones cero por ley y para siempre. También impulsaremos una agenda de competitividad que contemple mejor infraestructura, mayor acceso al crédito, incorporación de tecnología, seguridad y una inserción internacional cada vez más ambiciosa para nuestra producción”.

Pino y Milei en la Rural de este año Pilar Camacho

Por su parte, en un posteo en X Pereda reconoció la derrota: “Quiero agradecer a la enorme cantidad de socios que hoy participaron de la Asamblea de la Sociedad Rural Argentina y a quienes nos votaron en todo el país. El resultado electoral determinó la continuidad de la actual conducción luego de haber cumplido los tres períodos consecutivos que establece el estatuto. Desde Renovación con Unidad seguiremos trabajando internamente por los valores de la entidad, comprometidos siempre con la defensa de la institución de la que formamos parte”.