“Rompiendo la lógica”: un dato sobre las exportaciones de trigo sorprendió a todos en el mercado

Una cosecha que promete ser histórica -con 25,5 millones de toneladas- empieza a mostrar señales concretas de su impacto. En noviembre, los embarques del cereal alcanzaron un volumen récord: 1,2 millones de toneladas, un registro que supera en más del doble al del mismo mes del año pasado. Así lo detalló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que subrayó que el movimiento del grano “viene rompiendo la lógica del comercio internacional del cereal”.

Según el relevamiento, las cosechadoras ya avanzaron sobre el 33% de la superficie objetivo a nivel nacional y ese flujo inicial de grano subió significativamente la actividad en los puertos. La entidad describió que la mayor disponibilidad de trigo “nutrió de oferta el mercado exportador, haciendo a la competitividad del precio FOB el caballito de batalla para marcar un récord de exportación incluso antes que comience la campaña”. El informe detalló, con datos preliminares de la agencia marítima Nabsa, que los 1,2 millones de toneladas embarcados representan “dos veces y media el volumen del año pasado a esta altura”.

Exportaciones de trigo durante noviembre de cada año BCR

En tanto, la BCR advirtió por los problemas en la calidad del cereal. La entidad señaló que “debe señalarse que, en este contexto de grandes rindes, opera una menor presencia de contenido proteico en el cereal cosechado”, y que durante la semana previa “se registraron las primeras anotaciones con valores de 10,5%”.

Ese deterioro relativo del parámetro comercial se traduce en precios menos favorables. “Este factor viene a influir de forma negativa en el precio pagado por tonelada por los compradores internacionales”, indicó el documento. A ello sumó que, en un escenario de cotizaciones que todavía “no convencían del todo a los productores”, la baja proteína “viene a poner un tope a los márgenes por un balance entre precio percibido y grandes volúmenes”.

El informe de la entidad incluyó un gráfico donde se observa la magnitud del salto: los embarques de noviembre se colocaron en la parte más alta de toda la serie histórica. Con exportaciones que superaron ampliamente el millón de toneladas, el mes se convirtió en uno de los más activos para el trigo argentino, impulsado por la extraordinaria cosecha que se está levantando.

Ese dinamismo temprano no solo refleja el avance de la cosecha, sino también la necesidad de colocar rápidamente los volúmenes disponibles ante un mercado internacional muy abastecido.

La BCR también remarcó que esta dinámica se dio en un mercado mundial dominado por una abundante oferta. Subraya que el cereal local se comercializa en un escenario donde “las toneladas que se esperan desde la Argentina se sumarían a un mercado global que ya cuenta con niveles de oferta cargados”. Ese telón de fondo muestra que los principales orígenes productores —Estados Unidos, Ucrania y Brasil— transitan campañas de alta disponibilidad, lo que presiona la competencia en los destinos compradores y obliga a los exportadores a ajustar márgenes según calidad.