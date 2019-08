Rusia quiere crear un holding para exportar granos

Putin recibió una carta del banco VTB Fuente: Archivo

23 de agosto de 2019

MOSCÚ.- El principal banco ruso controlado por el Estado le propuso al presidente Vladimir Putin crear una gran empresa exportadora de granos.

Según informó la agencia de noticias Reuters, el presidente del banco VTB, Adrey Kostin, le envió una carta a Puntin en junio pasado en la que le solicita ayuda para crear este conglomerado.

"Dado el potencial de exportación agrícola de Rusia (que podría alcanzar los US$ 45.000 millones en 2024) y también a la importancia de garantizar un comercio confiable de granos en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, VTB ha elaborado un plan para crear un operador verticalmente integrado que se llamaría 'United Grain Holding' "., sostiene Reuters.

VTB ya tiene el 25% de la capacidad de exportación de los puertos del Mar Negro por donde se envía trigo. Además, controla el ferrocarril de cargas Turstranscom, que transporta granos, y recientemente adquirió una participación accionaria en una corredora local, Mirogroup, indicó el informe de la agencia de noiticias.

Rusia ha venido escalando posiciones en el comercio internacional de trigo en los últimos años, desplazando a Estados Unidos, como el principal exportador mundial. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA en sus siglas en inglés) sus ventas externas llegarán en esta campaña a 34 millones de toneladas, apenas 1,7 millones menos que en el ciclo pasado.

Putin estableció como objetivo que Rusia logre exportar productos agrícolas por US$ 45.000 millones en 2024 desde los actuales US$ 26.000 millones. De ese monto, US$ 10.000 millones corresponde a granos.

En la carta a Putin, VTB expresó que el conglomerado "asumiría el papel de un importante comerciante de trigo ruso", según citó Reuters.