Ruta del cereal: reactivaron una obra clave para el campo bonaerense que atraviesa 650.000 hectáreas productivas

Después de sucesivas interrupciones y años de reclamos de productores de la zona, el gobierno bonaerense reactivó las obras de pavimentación de la denominada Ruta del Cereal, un corredor estratégico para la producción agropecuaria del oeste de la provincia de Buenos Aires. Según datos oficiales, los trabajos tienen actualmente un avance físico del 42%, ya se pavimentaron 17 kilómetros y la inversión total actualizada asciende a $64.895 millones, financiados por el Tesoro provincial. Los vecinos esperan que la obra se termine este año y los productores advierten que los trabajos son discontinuos.

La intervención comprende 47,4 kilómetros entre Salazar, en el partido de Daireaux, y Garré, sobre la Ruta Nacional 33, en Trenque Lauquen. De acuerdo con la información difundida por la Provincia, actualmente Vialidad bonaerense avanza con los trabajos entre Girodías y Garré. El proyecto contempla 45,1 kilómetros de pavimentación y 1,3 kilómetros de repavimentación. La ruta tiene 96 kilómetros de extensión total y va desde la RP 86 hasta la 33.

Además de los 17 kilómetros ya pavimentados, se construyeron bases y subbases en otros 20 kilómetros, se trabaja en la repavimentación del tramo de 1,3 kilómetros entre Garré y la RN 33 y se completó la renovación de 28 luminarias LED en Girodías, según consignó la cartera de Infraestructura. El proyecto también incluye señalización horizontal y vertical, banquinas de tierra de tres metros, terraplenes para garantizar los accesos a los campos y alcantarillas transversales y laterales.

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, dijo que la administración provincial mantendrá la ejecución pese a las dificultades financieras que atribuyó al gobierno nacional. El funcionario provincial sostuvo que para los productores de la región la concreción de la ruta representa “un antes y un después”.

La Ruta del Cereal atraviesa unas 650.000 hectáreas donde se producen soja, girasol, maíz y trigo Infraestructura Provincia

“Pudimos lograr un avance muy importante, histórico, en muchos años de espera”, señaló en un video publicado en las redes sociales. Y agregó: “Con todas las dificultades, con un gobierno nacional que asfixia, que está buscando quebrar la provincia, nosotros no vamos a frenar esa obra, que es estratégica, que es la manera con la que podemos acompañar el esfuerzo de todos los productores. La Ruta del Cereal es un antes y un después para la provincia”.

En declaraciones a LA NACION, Katopodis volvió a apuntar contra la administración nacional. “La Provincia sigue apostando en un contexto económico muy complejo; apuesta por la producción y su gente; el Estado nacional debería seguir su ejemplo”, afirmó.

La Ruta del Cereal, en rigor, estuvo en reiteradas ocasiones con paralizaciones en sus tareas. De ese corredor, 48 kilómetros entre la ruta 86 y Salazar ya estaban pavimentados: 26 kilómetros fueron realizados en 1990 y otros 22 kilómetros en 2017 en la gestión de María Eugenia Vidal. El tramo actualmente en ejecución es el de 47,4 kilómetros entre Salazar y Garré.

La Ruta del Cereal es un antes y un después para la provincia.



Esta es una obra estratégica que atraviesa más de 650 mil hectáreas productivas e incluye la pavimentación de 47,4 km que van a mejorar la conectividad y la circulación. Actualmente, @VialidadBA avanza con los… pic.twitter.com/gQfuTozTLA — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 26, 2026

De acuerdo con un informe del Ministerio de Infraestructura bonaerense, la obra se licitó en julio de 2021 y comenzó en marzo de 2022. En esa fecha, el gobernador Axel Kicillof anunció un segundo tramo de 47,4 kilómetros, pero nuevamente la obra quedó paralizada. De los más de 90 km que tiene todo el trayecto desde el acceso a la ruta 86 a la ruta 33, solo se terminó la mitad.

Desde el Ministerio de Infraestructura de la provincia explicaron a LA NACION meses atras, la devaluación de diciembre de 2023 (118%) “destrozó el contrato con la empresa” que tenía licitación y había retirado la maquinaria que tenía trabajando en ese lugar. Sin embargo, entre septiembre y octubre de 2023 quedó neutralizada por cuestiones relacionadas con la redeterminación de precios y en enero de 2024 volvió a detenerse. A comienzos de abril de 2025, los vecinos de Salazar habían reclamado la reactivación de la pavimentación.

En la cartera aclararon que en junio de 2025 se alcanzó un nuevo acuerdo con la empresa contratista y los trabajos se reactivaron. Sin embargo, en diciembre volvieron a neutralizarse y recién a comienzos de agosto de 2026 quedaron otra vez en marcha.

La Ruta del Cereal contempla 45,1 kilómetros de pavimentación y 1,3 kilómetros de repavimentación Infraestructura Provincia

Según indicaron, la pavimentación apunta a mejorar los tiempos de transporte, reducir los costos logísticos y facilitar la salida de la producción de una importante zona productiva del oeste bonaerense, a través de los caminos secundarios provinciales 080-10, 107-08 y 019-10, que vinculan Mones Cazón, Salazar, Girodías, Trongé y Garré, en los partidos de Pehuajó, Daireaux, Trenque Lauquen, Guaminí y Tres Lomas. La ruta 33 es estratégica porque conecta los puertos de Rosario y Bahía Blanca, claves para las exportaciones agropecuarias.

Eduardo Barni, un contratista de la región señaló que en las últimas semanas volvieron a observarse trabajos sobre la traza, después de un nuevo período de escasa actividad. “Retomaron el trabajo, pero muy despacio. La obra es muy discontinua, no avanza. En cuatro años se hicieron 16 o 17 kilómetros y recién ahora se está trabajando otra vez”, afirmó. De acuerdo con su descripción, el tramo asfaltado llega actualmente desde Salazar hasta Girodías, mientras las tareas continúan en dirección a Trongé y Garré.

Las imágenes de la Ruta del Cereal

Barni aseguró que el avance reciente desde Girodías todavía es reducido y advirtió sobre el estado del sector que permanece sin pavimentar. “Quedan alrededor de 15 kilómetros, desde la estación de Trongé hasta Garré, que están intransitables. Van arreglando el camino de tierra y acomodándolo para hacer el asfalto, pero la obra viene muy lenta, no avanza”, precisó.

Según señalaron en el Ministerio, la importancia productiva de la ruta es uno de los principales argumentos para completar la obra. La traza atraviesa unas 650.000 hectáreas donde se producen soja, girasol, maíz y trigo, y en las que se movilizan alrededor de 260.000 cabezas de ganado por año. También alcanza a unos 40 tambos de la denominada Cuenca Lechera Oeste.