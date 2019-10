SanCor se achicó y está más cerca de su reestructuración final

La cooperativa modificó su estructura

SANTA FE.- Hace un año, después de la definición del negocio de venta con Adecoagro (dos plantas de producción y las marcas Las Tres Niñas y Angelita por un total de US$45 millones), SanCor Cooperativas Unidas Limitadas (CUL) inició un proceso de reestructuración no solo en lo institucional, sino también en lo productivo.

Hoy, la mayor cooperativa láctea de la Argentina se encamina a completar modificaciones fundamentales en su estatuto para adecuarse a las nuevas necesidades de la empresa. Redujo a la mitad la cantidad de miembros titulares de su Consejo de Administración (pasaron de ser 12 a seis), y ahora se permite que los asociados puedan vender parte de su producción a otras empresas, que antes estaba prohibido por el estatuto cooperativo.

"El 26 de agosto hubo asamblea extraordinaria y se aprobó un nuevo estatuto de la cooperativa. Hubo cambios estratégicos como la reducción del Consejo de Administración y otros en cuanto al hecho cooperativo, es decir, el aporte de leche de los asociados para que se pueda industrializar y comercializar", explicó una fuente de la empresa.

Antes, los asociados debían entregar la leche que producían a la cooperativa. Si no cumplían era motivo de exclusión. A su vez, SanCor estaba obligada a recibir todo el producto que les entregaran los productores. "Eso tenía gran impacto en la estructura empresaria", dijo.

Además, recordó, "a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando la leche no valía nada, SanCor igual tenía la obligación de recibirla, así fueran seis millones de litros por día, como ocurrió, con lo cual desvirtuaba todo porque el negocio no lo sustentaba".

Esa política se flexibilizó y ahora los asociados puedan vender leche por fuera de la cooperativa. Eso significó cambios para ambas partes. SanCor no adelanta pagos, porque "no están dadas las condiciones para ello", según explicó el directivo de la firma. A cambio, "los productores pueden ir y hacerse dinero rápido vendiendo a otros parte de su producción y si la cooperativa no tiene buenos negocios cerrados para adelante (comprar y vender rápido) la cooperativa puede dejar de recibir leche, cosa que antes no podía hacer".

Actualmente SanCor recibe entre 700 y 750 mil litros de leche por día. "La cooperativa se ha reorganizado bastante, para adentro se sigue reestructurando. Se revisó la etapa logística y comercial. Se sigue achicando la planta de personal. Cuando se hablaba de una eventual alianza con Adecoagro ya se decía que la planta de personal debía ser menos de 2000 personas. El objetivo es poder desenvolverse con 1400/1500 trabajadores", explicó el ejecutivo. En 2016 tenía 4500 empleados. Algunos pasaron a las empresas que vendió la cooperativa y otros, más de 500, se acogieron a planes de retiro voluntario.

Respecto de la deuda, la fuente de SanCor dijo que el 95% del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), por el cual hubo quitas de los pasivos de 60%, ya fue cancelado. "Quedan aspectos menores, la mayoría ya lo cobró de acuerdo con los términos pactados. Hay plazos que cumplir. Hay más certidumbre que tiempo atrás. Ya estarían asegurados los procesos para los próximos meses, en estos volúmenes de materia prima, lo cual es parte de lo positivo que se busca con estas medidas tomadas. Hoy SanCor es una empresa que da batalla, aunque reconocemos que es de menor tamaño de la que conocimos décadas atrás", dijo el ejecutivo.