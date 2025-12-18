“Morocho”: un toro cordobés es el mejor Brangus del mundo

CÓRDOBA.- El cordobés “Morocho”, criado en Río Cuarto, en el sur de la provincia, fue elegido como el mejor toro Brangus del mundo en el Champion of The World Competition, del jurado internacional PJ Budler. El animal, de 1000 kilos y tres años, venía de una serie de éxitos en las competencias más exigentes del país y también en una jura sudamericana.

El toro es propiedad de CIALE Alta y el criador fue la cabaña La Morocha, de Ovidio Otero SA. En Palermo, este año, fue Gran Campeón de la raza. CIALE Alta lo adquirió después de que el animal se consagrara Gran Campeón en la exposición de la raza en Corrientes. La operación la realizó con la condición de que siguiera compitiendo en Palermo.

CIALE fue el primer centro en la Argentina en producir y comercializar semen sexado. No obstante, su historia comenzó en 1948, en la estancia La Elisa en Capitán Sarmiento, con trabajos de inseminación con semen refrigerado a cinco grados. Cuatro años después se trasladó la técnica a cuatro tambos más y se construye el laboratorio. En 1963 empieza a comercializar semen en ampollas. El Senasa lo habilita oficialmente como primer establecimiento de inseminación artificial en 1974.

Respecto de “Morocho”, Ricardo Marinelli, quien siguió al animal en su crecimiento, sostuvo al medio Valor Agregado Agro: “Cuando un animal se impone tantas veces y en distintos contextos, es porque realmente estamos frente a un toro excepcional”. Según se citó en el medio, Mancero, hermano de Morocho, fue tercer mejor toro en Palermo 2024. Planteó que es “una enorme satisfacción que haya nacido en nuestra cabaña y que hoy su progenie también esté demostrando el potencial que veíamos desde el principio”.

Otra imagen de la consagración en julio pasado en Palermo Santiago Filipuzzi

“¡Morocho es Campeón Mundial! Como en las Nacionales de Corrientes y la Expo Palermo 2025, Morocho vuelve a hacer historia: en el Mundial de la Raza Brangus fue elegido el mejor toro del mundo", publicó Ciale Alta. Agregó: “Felicitamos a cabaña “La Morocha”, de Ovidio Otero, que hizo posible este logro y agradecemos la confianza en CIALE Alta para llevar su genética a más productores".

Señaló que el animal se destaca “por su estructura sólida, profundidad corporal y una expresión racial que lo convierte en referente indiscutido”.

Por otra parte, otro toro Brangus, en este caso “Mafioso”, de la cabaña cordobesa El Porvenir, se quedó con el segundo lugar en la competencia internacional de la raza. En agosto pasado, este animal, Reservado de Gran Campeón Macho en Palermo 2025, se vendió al 50% en $272 millones a un grupo de cabañeros en sociedad con Select Debernardi.