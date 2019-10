Santa Fe: crece la polémica por un nuevo impuesto para mantener caminos rurales

Uno de los caminos en Vera, en el norte de Santa Fe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2019 • 18:21

La Federación Agraria Argentina ( FAA), la Sociedad Rural de Rosario ( SRR) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe ( Carsfe) se sumaron al rechazo del proyecto de ley aprobado recientemente por el Senado de esta provincia, que crea el "Programa Provincial de Accesibilidad Permanente a Unidades Productivas Ubicadas en Zonas Rurales", por iniciativa del senador justicialista por el departamento Castellanos Alcides Calvo, cercano al gobernador electo, Omar Perotti.

Si bien la ley tiene media sanción, las entidades emitieron comunicados en donde explican su postura. Los nuevos rechazos se suman a lo expresado por la Comisión Asesora Regional Santa Fe de Coninagro a principios de esta semana.

La iniciativa propone la creación de un fondo provincial para solventar el 40% de los costos que demande la ejecución de tareas de mantenimiento de caminos rurales. Del 60% restante deberán hacerse cargo los productores (en un 50%) y los municipios y comunas (10%).

FAA advierte que los productores ya realizan un aporte a las comunas para ese fin y reclama que el tema no fue debatido en los ámbitos formales de comunicación en los que participan las entidades, como la Mesa de Análisis Tributario Provincial y el Consejo Económico y Social. FAA propone que antes de que el proyecto sea tratado por la Cámara de Diputados santafesina, los legisladores convoquen a las entidades agropecuarias para conocer la opinión de los productores. "No obstante, habiendo nuevas autoridades electas a nivel Ejecutivo en la provincia y recambio en diciembre, no parece ser el momento adecuado para tomar decisiones en materia tributaria en Santa Fe", afirma.

En tanto, si bien Carsfe sugiere que el objetivo de la ley es noble, cuestiona su mecanismo de financiamiento. Subraya que existe una amplia brecha entre la dirigencia política y la sociedad, "donde en tiempo electoral han dado media sanción a un proyecto de ley, sin escuchar los destinatarios del mismo, que son ni más ni menos quienes vienen reclamando una solución al problema de los caminos rurales".

"Desde Carsfe no se brindará consentimiento a ningún proyecto de este estilo hasta tanto no se aborde seriamente y responsablemente el tema de la tasa rural comunal", agregan.

Para la SRR, es "lamentable" la decisión del Senado provincial y también apunta contra la falta de diálogo. "Por el contrario surge en silencio, sin conocimiento de los principales actores de la escena productiva de la provincia y de los ámbitos naturales de debate parlamentario", indica el comunicado.

Además, señalan que se trata de una "simple y evidente doble imposición respecto de otros gravámenes como la tasa sobre inmuebles rurales, el impuesto inmobiliario provincial y el impuesto de patente automotor". La entidad asegura que la propuesta "manifiesta una muy pobre elaboración viciada de efectos anticonstitucionales por el simple planteo de superponer tributos para un mismo destino".

A su vez, insiste en que los organismos estatales específicos deberían revisar los presupuestos y asignar mejor los recursos para "no crear nuevos mecanismos inservibles que no cumplirán con ningún objetivo". El escrito termina en un llamado a la conciencia de los legisladores para que eliminen proyectos similares al propuesto y a cualquier otro que agrave la "ya debilitada actividad de la producción agropecuaria".