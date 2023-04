Se cortó una ruta estratégica y una decena de escuelas quedaron incomunicadas

escuchar

A raíz de las últimas lluvias registradas, una empresa agropecuaria pide que se repare la Ruta Nacional 86, que va desde Tartagal hasta el Tonono, en Salta. Se trata de la agropecuaria Desdelsur SA, quienes desde la Fundación El Fortín, la pata social de la compañía, buscan mejorar los caminos rurales que dejaron incomunicadas a una decena de escuelas rurales y comunidades originarias.

“La ruta tiene muy bajo mantenimiento, hay muchas partes que tiene otras partes que no, y lo que pasa es que cuando hay temporales como el del sábado con nada se destruye”, dijo Marcos G. Macera Paats, director ejecutivo de Desdelsur SA, quien trabaja en la fundación de la empresa agropecuaria.

El hecho del que habla se dio en el kilómetro 17 el sábado pasado y dejó incomunicadas a varias localidades. “Tenemos más de 30 comunidades aborígenes en toda esta ruta, después hay productores y más de 10 escuelas. Las que quedaron aisladas por el corte que se hizo, por ese río que cruzó y se llevó la ruta fueron alrededor de seis escuelas, seis comunidades y habitantes de la ruta. Está lleno de comunidades originarias, las escuelas son rurales, son comunidades muy vulnerables, comunidades originales wichís. La escuela es el lugar donde los niños comen su única comida del día”, contó.

Así está la Ruta Nacional 86, Tartagal, Salta

La falta de inversión en estos caminos imposibilitan las tareas en el lugar. “Los trabajadores no pueden llegar a sus trabajos. El campo no puede trabajar porque no puede llevar y traer los camiones. Es muy integral y diversa la problemática”, acotó. La empresa Desdelsur llevó una máquina y arregló los cortes el mismo lunes. Vialidad Nacional llegó, pero no con máquina. “Buscamos que se concrete el mantenimiento mínimo para no llegar a estas situaciones. Desde hace años viven esta problemática, y durante varias veces al año”, amplió.

En la fundación de la empresa agropecuaria, donde puntualmente trabaja Macera, trabajan con un centro de primera infancia de desnutrición infantil y un programa de oficio y emprendedurismo. “Muchas veces no podemos entrar a los lugares a llevar mercadería, a hacer asistencia, también a veces cuando tenemos que llevar alguna mamá a sacar un turno para atenderse en el hospital, que ellas no tienen traslados, y a veces hay que llevarlas, directamente no podemos entrar porque el estado del camino es lamentable e intransitable”, reveló.

Tras la gestión de la empresa, llegó una máquina para mover la tierra y esperar a que bajara la tierra. “El problema es que cuando hay mucha lluvia arrasa; ahí habría que hacer un puente básicamente”, contó.

Así está el camino

Cuando hay temporales en esa zona, como hay ahora, se destruyen los caminos y dejan a los pueblos incomunicados. “En este momento la ruta está intransitable. Debido a su precaria infraestructura y mantenimiento, las últimas lluvias arrasaron con dos secciones dejando la ruta totalmente cortada”, narró. Macera dijo que necesitan lograr que Vialidad Nacional se haga presente. “No pueden ingresar las ambulancias para cualquier emergencia”, cerró.

LA NACION