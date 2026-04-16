“Fuente de preocupación”: el Gobierno apura una estrategia tras el rechazo a un cargamento con girasol en Bulgaria

MAR DEL PLATA.- Tras el rechazo de un cargamento argentino de girasol en Europa por superar los límites permitidos de residuos de pesticidas, desde el Gobierno señalaron que trabajan en el impacto de las crecientes exigencias del bloque europeo sobre las exportaciones. El episodio se registró a fines de marzo en Bulgaria, donde autoridades sanitarias detectaron niveles por encima de los parámetros establecidos en mercadería proveniente de la Argentina. A partir de esos hallazgos, se reforzaron los controles y parte del embarque no pudo destinarse al consumo dentro de la Unión Europea, por lo que debió ser redirigido a otros usos y mercados.

Sobre ese escenario más amplio de regulaciones y exigencias crecientes en el comercio internacional, durante el Congreso Argentino de Girasol de Asagir, realizado en el hotel Sheraton de esta ciudad, el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda, planteó que el tema ya está bajo análisis oficial. Si bien no hizo mención directa a ese episodio puntual, advirtió que se trata de “una fuente de preocupación que estamos analizando” y señaló que la Argentina ya está “presentando propuestas y tratando de encontrar una alternativa para limitar el impacto de esa nueva norma”.

En su exposición, mencionó entre los principales puntos de atención los límites máximos de residuos —es decir, los niveles permitidos de sustancias como pesticidas en los alimentos—, las restricciones vinculadas a estos insumos, los casos de detecciones en cargamentos —incluidas micotoxinas— y las nuevas regulaciones ambientales, como las vinculadas a la deforestación, además de iniciativas en discusión que plantean incluso esquemas de “tolerancia cero” para ciertos productos.

Según explicó, este escenario obliga a, por un lado, cuestionar aquellas medidas que puedan actuar como barreras encubiertas al comercio internacional y, por otro, avanzar en la adaptación del sistema productivo para cumplir con los estándares exigidos por los principales mercados. “Tenemos atributos para poder cumplir con estas regulaciones y diferenciar a los competidores”, sostuvo.

El endurecimiento de los controles sanitarios y ambientales en la Unión Europea vuelve más exigente el acceso para las exportaciones argentinas de girasol Marcelo Manera - LA NACION

En ese contexto, el funcionario señaló que la Argentina mantiene una agenda amplia de inserción internacional, con “354 negociaciones abiertas” y “64 priorizadas”, que abarcan desde aperturas sanitarias hasta acuerdos comerciales. “Tenemos una agenda amplia para abrir mercados en los principales destinos del mundo”, afirmó, y remarcó que se trata de procesos que requieren tiempo y priorización: “Hasta tanto no se resuelve la prioridad uno, no se pasa a la prioridad dos”.

El foco principal de esas gestiones está puesto en Asia, con negociaciones en países como China, Japón, Corea, Vietnam e Indonesia, aunque también se trabaja en otros destinos relevantes como la Unión Europea, Estados Unidos, México e Israel. En ese esquema, Tejeda destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y el privado para lograr el acceso a mercados.

En paralelo, avanzan las negociaciones comerciales orientadas a mejorar las condiciones de ingreso. “La idea es bajar los impuestos que tributamos al momento de ingresar a otro país”, explicó. Entre los acuerdos destacados, mencionó el del Mercosur con la Unión Europea, que “después de más de 20 de negociación finalmente pudo firmarse”. Señaló que “desde el primero de mayo ya empiezan todos los programas de desgravación arancelaria a implementarse”. También se refirió al acuerdo con Singapur y a las negociaciones en curso con Emiratos Árabes, Canadá, Ecuador, El Salvador, Vietnam e India.

En el plano bilateral, se refirió a México. “Hoy la Argentina tiene una cuota de 100.000 toneladas con 50% de preferencia”, indicó, y agregó: “Lo que estamos pidiendo es un acceso sin cuota libre y libre de aranceles”. También mencionó a Panamá, donde “se firmó el inicio de negociaciones la semana pasada”.

Dentro de esta agenda, indicó que en el caso del girasol hay “conversaciones siempre con India para al menos poder tener mayor previsibilidad de los cambios de políticas constantes de aranceles que aplica en el ingreso de aceites vegetales”. Para China señaló que se están negociando los requisitos fitosanitarios para el ingreso de pellets, mientras que con Pakistán hay gestiones vinculadas al grano.

El Gobierno dice que trabaja en alternativas frente a las nuevas reglas de la Unión Europea Marcelo Manera - LA NACION

A la par de estas negociaciones, el funcionario también se refirió a los frentes regulatorios. En la Unión Europea hay exigencias vinculadas a “límites máximos de residuos”, “micotoxinas”, “normativas de deforestación” y propuestas de “tolerancia cero a pesticidas no autorizados” para el uso en ese bloque. Además, señaló que con Chile se avanza en una “negociación sobre actualización de parámetros de calidad que está afectando a nuestras exportaciones”.

En este escenario, Tejeda remarcó que la inserción internacional no depende solo de las negociaciones, sino también de la capacidad de adaptación del sistema productivo. “Tenemos que trabajar desde las buenas prácticas hasta el manejo y la cosecha acorde a lo que la demanda está solicitando”, indicó.